الفايز: يجب دعم الصحف الورقية

عمان – أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز أهمية تعزيز أداوت الإعلام بشتى الوسائل والسبل، ليكون قادرًا على إبراز مواقف الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، وأهمية النهوض بالمؤسسات الوطنية الإعلامية، بخاصة الصحف الورقية التي تُعاني من أزمات مالية.

جاء ذلك خلال ترؤسه جانبًا من اجتماع لجنة الإعلام والتوجيه الوطني في مجلس الأعيان أمس، مع وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات، وبحضور رئيس اللجنة العين صخر دودين.

غنيمات أوضحت أن الحكومة جادة بتطوير منظومة الإعلام الرسمي والوطني وتعمل على وضع إطار عام لتطويره، بدءا ببناء هيكل إعلامي في رئاسة الوزراء، ليكون مطبخًا لصناعة الرسالة والرواية الإعلامية الرسمية، وقد أنجز نحو 70 % من هذا الإطار.-(بترا)