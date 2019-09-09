الفايز يرعى احتفالية التوسعة الأكبر في مستشفى الأردن

عمان- الغد- افتتح رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، التوسعة الجديدة لأقسام الطوارئ والعناية الحثيثة والأشعة التشخيصية في مستشفى الأردن.

وهنأ الفايز خلال كلمته له في الاحتفالية، القائمين والعاملين في المستشفى على الجهود الكبيرة والمميزة التي يبذلونها ويقدمونها من اجل المحافظة على الريادة في المجالات الطبية والرعاية الصحية.

وقال الفايز: لقد اصبح الاردن وجهة لتلقي العلاج، بسبب ما يتمتع فيه القطاع من كفاءة، ومن هذا المنطلق بات مطلوبا مواكبة عملية التطور والتحديث في هذا القطاع الحيوي الذي له دور بارز في دعم الاقتصاد الوطني.

واكد اهمية التوسعة التي ستنعكس بشكل مباشر على مستقبل السياحة العلاجية في الاردن الذي يتبوأ المركز الاول عربيا، والخامس عالميا في قطاع السياحة العلاجية، وهو بحاجة إلى مبادرات يقدمها القطاع الخاص، للمحافظة على هذا التميز ومواصلة مسيرة التفوق، في ظل المنافسة القوية التي بتنا نشهدها على المستويين الإقليمي والدولي.

واكد مدير عام مستشفى الاردن الدكتور عبدالله البشير أن التوسعة هي الأكبر والأحدث في عمر المستشفى منذ تأسيسه عام 1996، مبيناً أنها تأتي في إطار مواكبة المستشفى وسياسته في ديمومة التطوير والتحديث.

واشار إلى أن المستشفى انهى توسعته الجديدة لقسم العناية المركزة، وتحديث امكاناته وتقنياته لتضاهي اقسام العناية الحثيثة عالميا، إذ استقدمت اجهزة مراقبة الاختبارات المتعددة التي تساعد على مراقبة العلامات الحيوية للمرضى وللحالات الحرجة، وكذلك أحدث ما توصلت له التكنولوجيا في مجال أجهزة علاج الرئتين والجهاز التنفسي، بالإضافة إلى أسرة وحدة العناية الحثيث.

كما عرض الدكتور رياض سعيد مدير دائرة التدريب والتعليم الطبي جهود المستشفى في مجال التعليم الطبي واثراء المنظومة الطبية باجيال من الاطباء الشباب المؤهلين والمتسلحين بافضل العلوم.

وشاهد الحفل فيلما وثائقيا حول مشروع التوسعة عرض جوانب عن احدث تكنولوجيا الاشعة والتشخيص التي استقدمها المستشفى على المستوى العالمي اضافة إلى جوانب من توسعة العناية الحثيثة ومراكز اخرى عديدة في المستشفى.

واستكمل مستشفى الاردن مشروع التوسعة لعدد من مرافقه الطبية والتشخيصية، حيث انهى توسعته الجديدة لقسم العناية المركزة ICU بتحديث امكاناته وتقنياته لتضاهي اقسام العناية الحثيثة عالمياً، واستقدمت اجهزة مراقبة الاختبارات المتعددة التي تساعد على مراقبة العلامات الحيوية للمرضى وللحالات الحرجة اضافة الى احدث اجهزة التنفس من اخر ما توصلت له تكنولوجيا علاج الرئتين والجهاز التنفسي واضيفت مساحات الاسره في وحدة العناية الحثيثة.

كما استقدم المستشفى مزيداً من احدث اجهزة الاشعة لتنظم لدائرة الاشعة التشخيصية المعروفة بامكاناتها الكبيرة واحدث اجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي والطبقي المحوري والفلورسكوبي واجهزة تصوير غرف العمليات ثلاثي الابعاد.

وزودت دائرة الاشعة بمجموعة متقدمة من احدث التكنولوجيا التشخيصية المتقدمة في تصوير الدماغ وشرايين القلب والحالات الحرجة.

وفي نهاية الحفل، كرّم مدير عام المستشفى الدكتور عبدالله البشير الضيف الكريم السيد فيصل الفايز بهدية تذكارية من اسرة مستشفى الأردن.