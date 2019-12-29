الفايز يرفض منح “الأعيان والنواب” سلطة تعين الموظفين خارج ديوان الخدمة

عمان- اكد رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز رفضه المطلق التوجهات الرامية لمنح مجلس الامة بشقيه الاعيان والنواب سلطة تعيين الموظفين خارج نطاق ديوان الخدمة المدنية، مؤكد بذات الوقت ان مجلس الاعيان لم يطلب من اية جهة منحه هذه الصلاحية في اي وقت من الاوقات.

وقال الفايز ان ترسيخ وتعزيز قيم الشفافية والعدالة والنزاهة والتنافسية بين ابناء الوطن الواحد، تقتضي منا جميعا الحرص على اناطة تعيين الموظفين في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية والمؤسسات التابعة للحكومة بديوان الخدمة المدنية ووفق اسس واضحة وشفافة.

ودعا الفايز الحكومة العودة عن هذا التوجه باعتباره سيخلق حالة من التميز بين المواطنين فضلا عن التخوف من احتمالية ان يساء استخدام هذه الصلاحيات وتعيين اشخاص على حساب اخرين ينتظرون سنوات للحصول على الوظيفة العامة، مبينا الفايز ان موظفي مجلسي الاعيان والنواب هم موظفو قطاع عام وبالتالي يجب ان يطبق عليهم اسس التعين المتبعة في الدولة.

وبين رئيس مجلس الاعيان ان ترسيخ الشفافية النزاهة في اختيار الموظف العام، من شأنه ان يعزز قيم الولاء والانتماء للوطن، ويحفظ تماسكنا الاجتماعي ، ويكرس مبدا التنافسية، ويضع الشخص المناسب في المكان المناسب، بعيدا عن المحسوبيات والتجاوز على اسس العدالة، مؤكدا ان مجلس الاعيان يطلب من الجهات ذات العلاقة العودة عن هذا التوجه الرامي لتعيين موظفي الاعيان والنواب خارج نطاق الاسس المتبعة في ديوان الخدمة المدنية.