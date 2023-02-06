الفايز يزور الجناح الأردني في المعرض الدولي لتكنولوجيا المعلومات وتقنياتها

الرياض – زار رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز الجناح الأردني في المعرض الدولي لتكنولوجيا المعلومات وتقنياتها، المنعقد في العاصمه السعودية الرياض ويشارك فيه عدد كبير من الشركات العالميه في مجال صناعة التكنولوجيا وتقنياتها من بينها خمسة عشر شركة اردنية كبيره وعدد من الشركات الاردنية الناشئة في مجال تقنيات تكنولوجيا المعلومات.

جاء ذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها الفايز الى السعوديه ويرافقه فيها عدد من السادة الاعيان ، بدعوة رسمية من رئيس مجلس الشورى السعودي.

واستمع الفايز والوفد المرافق له الى شرح من وزير الاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهنانده حول طبيعة المشاركة الاردنية في المعرض واهدافها.

وبين الهنانده ان المشاركة من شأنها اطلاع مجتمع تكنولوجيا الاعمال على المستوى الرفيع الذي وصلت اليه الشركات الاردنية في مجال تقنيات تكنولوجيا المعلومات وتقديم وعرض الابتكارات الاردنية المتقدمة في هذا القطاع وتسويقها عالميا ، اضافة الى ان هذه المشاركة من شأنها تسويق الكفاءات الاردنية المتميزة العاملة في هذا المجال .

وابدى رئيس مجلس الاعيان اعجابه بما يقدمه الجناح الاردني من ابتكارات متميزة في مجال تكنولوجيا المعلومات ، ودعا الى مواصلة دعم هذا القطاع الحيوي الذي يحظى باهتمام كبير من قبل جلالة الملك عبدالله لما له من اثر على التنمية الاقتصادية في الاردن وخلق فرص عمل كبيرة للشباب ، باعتبار هذا القطاع يشكل اقتصاد المستقبل.

وخلال تجوله في الجناح الاردني استمع الفايز الى شرح من الشباب واصحاب الشركات الناشئة حول طبيعة الابتكارات في مجال تكنولوجبا المعلومات التي يعرضوها في المعرض.

كما زار الفايز والوفد المرافق له الجناح السعودي في المعرض واطلع من القائمين عليه الى ابرز الانجازات التي حققتها السعودية في هذا المجال ، ومدى انعكاس ذلك على التنمية فيها.

وقد رافق الفايز في زيارته للمعرض السادة الاعيان جمال الخريشا وجمال الصرايره وبسام التلهوني وعيسى مراد وسليم خير.