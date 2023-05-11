الفايز يستقبل فريق العقبة بايكرز للدراجات النارية

احمد الرواشدة

العقبة – استقبل رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميد الفايز في مكتبه اليوم فريق العقبة بايكرز للدراجات النارية الذي تأسس نهاية العام الماضي، وشارك بالكثير من الفعاليات والأنشطة السياحية والمناسبات الوطنية.

واثنى الفايز على أعضاء فريق “دراجو العقبة بايكرز” مؤكداً أهمية هذا النوع من الرياضة وما لها من فوائد صحية ونفسية، والإسهام في الترويج والتسويق للمواقع السياحية والأثرية في الأردن وفي منطقة المثلث السياحي الذهبي.

وعبر الفايز عن تقديره لجهود الفريق ومشاركاتهم في مختلف الفعاليات بمدينة العقبة، فهم نخبة من أبناء الوطن المتحمسين والمغروسين بالولاء والانتماء بجهودهم الخاصة وحسهم الوطني الرفيع، متمنيًا للفريق مزيد من التألق والنجاح، وأن تعكس مشاركاتهم الصورة الطيبة عن بلدنا الغالي.

ووعد الفايز بمتابعة كافة احتياجات الفريق وتقديم الدعم الممكن لهم، من خلال التنسيق المشترك مع سلطة المنطقة الخاصة لتنمية هذه الرياضة الشيقة، ودعمها ونشر الوعي بأهميتها ودورها في المناسبات والاحتفالات الوطنية، والأنشطة والرياضات الشبابية والعمل على تنظيمها وتطويرها.

قائد الفريق الدراج اكرم النمر، استعرض خلال اللقاء الذي حضره مفوض المدينة في سلطة المنطقة الخاصة عبدالله انجادات أمام رئيس السلطة مراحل تأسيس الفريق وتطوره والأنشطة التي قام بها والأهداف التي يتطلع اليها والجهود التي نفذها أعضاء الفريق ضمن عدد من المبادرات والفعاليات الوطنية والمجتمعية والرياضية والسياحية.

واثنى النمر وأعضاء الفريق على ما لمسوه من رئيس السلطة، وحسن الاستقبال والاستماع والتشجيع، معبرين عن أملهم بتحقيق ما يتطلعون اليه من دعم ومساندة ليسهموا في خدمة الوطن مؤكدين على ضرورة تعزيز أطر التعاون مع كافة المؤسسات ذات الاختصاص في محافظة العقبة، لنشر رياضة الدراجات ضمن استراتيجية محددة تضمن مشاركتهم الفاعلة، وتقديم عروضهم في المناسبات الوطنية والفعاليات السياحية، للتعريف بالأردن ومكوناته الطبيعية والتاريخية والجمالية المتاحة سياحيا وبشكل خاص لفرق راكبي الدراجات من الدول العربية الشقيقة والصديقة.

وأشار النمر إلى ان فريق دراجو العقبة استقبل خلال الأشهر الستة الماضية نحو 500 دراج من الأردن ومن مختلف الدول العربية مثل مصر وسوريا والأمارات والسعودية وقطر والكويت زارت العقبة بشكل فردي أو ضمن مجموعات، حيث تم استقبالهم وتقديم التسهيلات والخدمات والشروحات اللازمة لهم ،وكل منهم قام بعمل فيديوهات عن زيارتهم للعقبة ونشرها على مواقع التواصل الخاصة بهم، مما وضع العقبة على خارطة هواة رياضة ركوب الدراجات عربيا ودوليا.

وبين النمر ان فكرة رياضة الدراجات في العقبة بدأت قبل سنوات قليلة، من أربعة أشخاص ممن لديهم هواية وشغف ركوب الدراجات، حيث بدأنا معا بعمل جولات لاستكشاف مواقع عديدة على مساحة الوطن، لا سيما المناطق السياحية، وخيمنا في كثير من المحافظات وخضنا تجارب ثرية وممتعة، وبعد انتشار مجموعات وفرق الدراجين في الأردن، ودورها في خدمة المنتج السياحي الوطني، ولدورها في عكس صورة طيبة عن بلدنا، وجدنا انه من الضروري ان نسهم في هذا الأمر لخدمة مدينتنا العقبة، حيث شرعنا بتأسيس رابطة للدراجين، التي تضم اليوم نحو (50) دراج، وشرعنا بعقد دروات تدريبية وتأهيل وتوعية لضمان الالتزام بقواعد المرور والسلامة العامة .

وثمن قائد وأعضاء الفريق توجيهات الفايز بمتابعة احتياجات الفريق من قبل الجهات المختصة في سلطة المنطقة الخاصة، والتي تتمثل في توفير مقر للفريق وميدان للتدريب وتطوير المهارات، ووضع الفريق على أجندة المشاركة في مختلف الفعاليات السياحية، مشيرا إلى ان الفريق يتهيأ لتقديم عروض خاصة بعيد الاستقلال وحفل زفاف سمو ولي العهد بداية الشهر القادم.

وشارك بالزيارة كل من محمد الخطيب وطارق جندية ومهند خنفر وهنري حداد وسامر المومني وخلدون صبحا .