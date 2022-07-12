الفايز يشارك في “فيا أكاديمي”.. والنجار يواصل تحضيراته

أيمن وجيه الخطيب



عمان – بعد النجاح المنقطع النظير الذي حققه في السباقات الاقليمية والعالمية، يشارك المتسابق الواعد بطل سباقات الكارتينج حمزة الفايز يوم 27 الشهر الحالي، في سباق روتاكس ماكس للكارتينج في فرنسا استعدادا للمشاركة في ” فيا – أكاديمي” التي ستقام منافساتها على حلبة لومان الفرنسية الشهيرة لومان، في شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، كما سيشارك الفايز في كافة جولات بطولة الإمارات للكارتنيغ.

وقال عامر الفايز والد المتسابق حمزة لـ”الغد”: “يتمتع حمزة بموهبة كبيرة في سباقات الكارتينج التي تعد المدرسة الأم، لأي متسابق، وهو ما نتطلع إليه كي يصبح بطلا حقيقا على كافة الأصعدة، شارك حمزة في الماضي في سباقات روتاكس ماكس وسباقات أوبليت وأظهر تفوقا كبيرا، وحقق مراكز متقدمة في أهم سباقات الكارتينج في الشرق الأوسط، كما شارك في بطولة أوروبا للكارتنج والتي أقيمت على حلبة جنك في بلجيكا بإشراف الاتحاد الدولي للسيارات في شهر أيار ( مايو) الماضي، ومثل الأردن بعدما لقب بطولة الأردن للكارتنج للعام 2021”.

وأضاف: “لا بد من دعم المواهب الأردنية وتوفير بنية تحتية لدعمها لإكمال مسيرتها، فيما يتعلق بولدي حمزة أقوم بدعمه بصفة ذاتية، ويحظى باهتمام عائلي كبير، يجب على كافة المؤسسات، إعادة النظر في نظرته للمتسابقين الداعمين وتوفير سبل النجاح لهم، خصوصا وأن مستوى المتسابقين الواعدين الأردنيين قوي جدا، وأصبحوا ينافسون أبطالا عالميين، وسط مشاركة واسعة في السباقات الاقليمية والعالمية، ما نتطلع إليه هو أن يطور المتسابقون مسيرتهم في رياضة السيارات منذ الصغر، ولن يتحقق ذلك بالشكل المطلوب في ظل ضعف وغياب الثقافة العامة لدعم المتسابقين، كلنا يعلم أن سباقات الكارتينج لفئة الواعدين، أفرزت متسابقين مميزين كولدي حمزة وأمير وهشام النجار وفيصل ناشخو وغيرهم من المتسابقين المميزين، الذين يشاركون بفئات أخرى في سباقات متعددة”.

وواصل: “أتمنى لولدي حمزة مزيدا من الانجازات في السباقات المقبلة التي تتطلب تجهيزات كبيرة من حيث إعداد سيارة السباق وتجهيزها فنيا، وكلها أمور تتطلب توفير الدعم المادي له، كما أن عملية التنقل حول العالم للمشاركة في السباقات، تعد باهظة التكلفة، أتمنى أن يحقق ولدي حمزة ما يصبوا إليه، على طريق النجاح والعالمية”.

من ناحيته، قال حمزة: “ثقتي كبيرة، وأحظى بدعم كبير من قبل عائلتي، هدفي تحقيق نتائج مميزة في سباقات الكارتينج الدولية، وأجواء المنافسة في سباقات دولية، تكسبني مهارات عالية، وتتيح لي فرصة التعرف على أساليب التسابق عند المتسابقين العالميين، أتطلع لرفع علم الأردن عاليا خفاقا في كافة السباقات الدولية للكارتينج التي أشارك فيها ضمن فئة الواعدين، وأتوجه بالشكر لولدي للدعم المطلق الذي يوليني إياه في السباقات”.

من ناحية ثانية، باشر المتسابق أيمن النجار العائد إلى سباقات السرعة بعد انقطاع دام 5 سنوات، إعداد نفسه بشكل جيد للمشاركة في سباق السرعة المقبل، بعد أن حقق المركز الرابع في سباق السرعة الماضي، ويتطلع لتحقيق مزيد من التقدم في بطولة سباقات السرعة.

وقال النجار لـ”الغد”: “أنهيت تجهيز سيارتي وهي من نوع ايفو 6 استعدادا للمشاركة في سباق السرعة المقبل، وعودتي إلى سباقات السرعة، تزيد من فرص المنافسة على لقب بطولة الأردن، التنافس بين المتسابقين أصبح قويا، من حيث الأداء والتجهيزات، على سبيل المثال يشكل الشابان أمير هشام النجار وهشام أمير النجار، ضغطا كبيرا الآن في سباقات السرعة، كونهما قادمين من عالم سباقات الكارتينج إلى سباقات السرعة، ويتمتعان بخبرة كبيرة اكتسباها خلال مشاركتهما في سباقات الكارتينج المحلية والعالمية، بالطبع، أبدي توجيهات لهما كثيرا ويستشيراني عند مرحلة اعداد سيارات التسابق، أتمنى لهما مزيد من الانجاز والتقدم”.

وأردف: ما نتطلع إليه هو تفعيل سباقات السرعة وجعلها أكثر تنافسا وتشويقا، وزيادة عدد المتابعين فيها، خصوصا بعد دخول جيل الشباب في السباقات كأمير وهشام النجار وشاكر جويحان وأمير ناصيف وغيرهم من المتسابقين المميزين”.