الفايز يشيد بمضامين الكلمة التي وجهها الملك للشعب الأردني

عمان- الغد – اشاد رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز بمضامين خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني الذي وجهه لشعبه يوم امس الجمعة ، الذي اكد جلالته فيه على ثقته بابناء وبنات شعبه ، وبقدرتهم على مواجهة جائحة فيروس كورونا والانتصار عليها .

وقال الفايز ان خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني حمل العديد من الرسائل والمضامين التي تؤكد ثقة جلالته الدائم بشعبه وبمؤسسات الوطن الراسخة الامنية والعسكرية والمدنية ،وعن ثقة جلالته بالمستقبل وقدرة الاردن على تجاوز تداعيات جائحة فيروس كورنا ،كما كان الاردن على الدوام قادر على مواجهة التحديات وتحويلها الى فرص حقيقية للبناء .

وبين ان جلالة الملك عبد الله الثاني في خطابه قد خاطب روح الاردنيين وقلوبهم الدافئة العامرة بالحب والعطاء والصابرة على المحن ، وقال ان جلالته يدرك هموم ابناء شعبه وتطلعاتهم ويعرف ادق تفاصيل حياتهم ، ويثق بمعادنهم الاصيلة وقدرتهم على العطاء والتضحية لاجل الوطن ، واشار الفايز الى ان جلالة الملك في خطابه قد اكد على فخره الدائم بابناء شعبه ووطنه .

وقال ان جلالة الملك في خطابه السامي قد اكد جلالته على انه رغم خطر هذه الفيروس الا انه بقدرتنا وتصميمنا سنتجاوزه ونتغلب عليه ، فجلالته عندما قال ” شده وبتزول ” هو يدرك ان الاردن بشعبه وبمؤسساته العسكرية والمدنية قادر بالعزم والصبر على تجاوز هذا التحدي وستعود ماذن الجوامع واجراس الكنائس تصدح بسماء الوطن الصافي المليء بالحب ، وستفتح المدارس والمعاهد والجامعات وسيعود الطلبة الى مقاعد الدراسة وهم اكثر اطمئنانا واكثر ثقة بمستقبلهم ومستقبل الوطن .

وبين الفايز ان جلالته الملك الذي خاطب قلوب وعقول الاردنيين باعتباره الاب والاخ لكل لكل نشميا ونشميه ولكل واحد في هذا الحمى الاردني الهاشمي أكد اعتزازه وفخره بكل الاردنيين وبقدرتهم على تجاوز هذه المحنة لانهم كما قال جلالته يثبتون على الدوام وفي كل الظروف انهم كبار امام الأمم، وانهم يقفون بشموخ في مواجهة التحديات ويقدمون اروع صور التضحية والفداء ، ولن تنال هذه الجائحة منهم ومن الوطن ولن تنحني ظورهم الا لله.

واكد رئيس مجلس الاعيان على ان سر نجاحنا الدائم وقدرتنا على مواجهة التحديات هو مليكنا المفدى جلالة الملك عبدالله الثاني ، الذي يضع شعبه فوق كل اعتبار ،ووجود جيش

وأمن يسهر ان على حماية الوطن ، وشعبا واعيا ملتفا حول قيادته مؤمنا بوطنه ، لذلك سيبقى هذا الوطن شامخا بقيادته وشعبه .