الفايز يشيد بعمق العلاقات الأردنية الإماراتية ويدعو إلى تعزيزها

عمان- الغد- أكد رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، أن العلاقات الأردنية الإماراتية علاقات عميقة واستراتيجية على مختلف المستويات ، وتقوم على أسس ثابتة وراسخة وعلى الاحترام المتباد ، وهناك تعاونا و تنسيقا متواصل ودائمين بينهما خدمة للمصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين ، وقضايا امتنا العربية العادلة .

وثمن رئيس مجلس الاعيان خلال لقائه أمس، في مكتبه بدار مجلس الاعيان سفير دولة الامارات العربية المتحدة لدى المملكة السيد احمد علي محمد البلوشي ، الدعم الإماراتي المتواصل للأردن بهدف تمكينه من تجاوز الصعوبات التي تواجهه مشيرا الى أن الإمارات كانت دوما سندا حقيقيا للأردن.

وقال إن الأردن يشكل عمقا استراتيجيا لدول الخليج العربي : كما تعتبر دول الخليج العربي الاردن عمقا استراتيجيا لها ، الأمر الذي يؤكد أهمية تعزيز مفهوم الأمن المشترك، والشراكات السياسية والاقتصادية القائمة بين الأردن ودول الخليج العربي وبمختلف المجالات .

من جانبه أشاد سفير الإمارات بمستوى الرفيع للعلاقات الثنائية الاماراتية الاردنية ، وصفها بالتاريخية وتقوم على مبادئ التعاون و الاحترام المتبادل .

وأوضح أن الزيارات المتبادلة لقادة البلدين ، و التنسيق المشترك بينهما يعد شاهدا قويا وصادقا على متانة العلاقات الثنائية و رسوخها في مختلف المجالات .

وبين ان دولة الامارات العربية معنية باستمرار بتطوير وتعزيز علاقاتها الاخوية مع الاردن والبناء عليها بمختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبرلمانيه .