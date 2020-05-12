الفايز يطالب بتوفير الدعم اللازم للصحف الورقية

عمان – الغد- تعهد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز بإجراء الاتصالات اللازمة مع مختلف الجهات لايجاد حلول تنهي أزمة الصحف الورقية.

وقال الفايز خلال لقائه اليوم نقيب الصحفيين الزميل راكان السعايدة والمدراء العامين للصحف اليومية أن الإعلام والصحافة تحديدا يجب ان يوفر لها الدعم اللازم لتكون قوية وقادرة على دعم الوطن في الوقوف ومواجهة التحديات، والإعلام له خصوصية عند كل الدول

من جهته وضع السعايدة رئيس مجلس الأعيان بصورة التحدي الكبير الذي تواجهه الصحف الورقية والحاجة الماسة لتدخل رسمي قوي يدعم بقائها واستمراره، وأعاد التأكيد على إمكانية إنشاء صندوق وطني يمول من الموازنة العامة لدعم الصحف ضمن أسس وشروط معايير. وقال إن الصحافة الورقية ام الإعلام في الأردن وأنها قدمت الكثير للدولة ويجب أن تلتفت له الآن، فقوة الدولة من قوة إعلامها

وشرح المدراء العامين للصحف، الرأي جهاد الشرع والدستور حسين العموش والغد علاء القاسم والانباط حسين الجغبير الظروف التي تمر بها الصحف وسبل الخروج من الأزمة التي تواجهها

يذكر أن إدارات الصحف عقد اجتماعا تنسيقيا عقب الاجتماع الذي عقد في مقر نقابة الصحفيين بحثت خلالها كيفية التعامل مع الأزمة، وقررت تلك الإدارات القيام بعدة لقاءات من بينها لقاء اليوم مع رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز وغدا الأربعاء رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة.

وأكد الفايز انه يعرف تماما ما تعانيه الصحف وما تواجهه من تحديات، وقال إن دعمها وانهاء ازمتها ضرورة وطنية.