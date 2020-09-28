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الفايز يعتذر عن استقبال المهنئين التزامًا بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا

منذ 52 دقيقة
رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز

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عمّان – الغد- يعتذر رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، عن استقبال المهنئين بمناسبة صدور الإرادة الملكية السامية بتعيينه رئيسا لمجلس الاعيان، مثمنا مشاعرهم النبيلة وتهانيهم الحارة، وذلك التزامًا بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.
وقدم الفايز الشكر لكل من اتصل به هاتفيا او قدم التهنئة له عبر منصات التواصل الاجتماعي، داعيا الجميع الى الالتزام بالتباعد الاجتماعي واجراءات الوقاية من فيروس كورونا، لتمكيننا جميعا من مواجهة تحديات جائحة فيروس كورونا وتداعياتها.

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