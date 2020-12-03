“الفايز” يعلن عن إطلاق صندوق للمخاطر السياحية بـ20 مليون دينار

عمان – أعلن وزير السياحة والآثار نايف الفايز، عن اطلاق صندوق المخاطر السياحية بقيمة 20 مليون دينار لدعم القطاع السياحي، والتخفيف من الضرر الذي لحق به إثر جائحة كورونا، مبينا أن القطاع من أكثر القطاعات الاقتصادية التي تأثرت من الجائحة.

وقال الفايز خلال مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء وعدد من الوزراء، إن الهدف من الصندوق الذي يأتي تحت مظلة وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة، معالجة المخاطر الحالية التي سببتها الجائحة والمستقبلية التي سيواجها القطاع السياحي، وتقديم المساعدات المالية والقروض للعاملين فيه.

واضاف الفايز خلال المؤتمر الذي عقد في دار رئاسة الوزراء، أنه سيجري العمل على زيادة موارد الصندوق من خلال مساهمة قطاعات السياحة ومن المنح الخارجية التي سنحصل عليها بالمستقبل، مشيرا إلى أنه سيتم تحديد أوجه الصرف لهذا الصندوق من خلال أسس سيتم الانتهاء من إنجازها قريبا لتكون واضحة للجميع.

وتابع “هناك ايمان كبير من قبل الحكومة بأهمية القطاع السياحي، بالاضافة إلى التوافق بين وزارة السياحة والآثار والضمان الاجتماعي بأن القطاع سيستعيد تعافيه بشكل قوي وسيتمكن من الايفاء بالتزاماته للضمان”.

وأشار الفايز إلى أنه هناك عدة برامج مساندة للقطاع السياحي من قبل الضمان الاجتماعي وبضمانة وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة، مؤكدا أن القطاع المتضمن لـ 4500 منشأة بالاضافة للعاملين فيه المقدر عددهم بـ53 ألف، سيستفيدون ايضا من حزم البرامج الاخرى التي تم اطلاقها من خلال الضمان. -(بترا)