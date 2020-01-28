الفايز يلتقي السفير الكويتي لدى المملكة

عمان- التقى رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز في مكتبه بدار مجلس الامة اليوم الثلاثاء، السفير الكويتي لدى المملكة الاردنية الهاشمية عزيز الديحاني .

وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين ، وقضايا الامتين العربية والاسلامية، اضافة الى مختلف الاوضاع الراهنة في المنطقة.

وعبر رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز، عن اعتزازه بعمق العلاقات الاردنية الكويتيه في مختلف المجالات، وخاصة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا على ان الاردن يعتز بالمستوى الرفيع الذي وصلت اليه العلاقات الثنائية بين البلدين، والتي يحرص على تطويرها والبنا عليها باستمرار، جلالة الملك عبدالله الثاني، واخيه سمو امير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح.

وقال خلال اللقاء، اننا في الاردن قيادة وشعبا نؤمن، بان امن دول الخليج العربي واستقرارها، جزء من امننا الوطني، وثوابتنا الراسخة، ومن هذا الرؤية، يرفض الاردن ،تحت أي ذريعة، تدخل أي دولة في شؤونها، مشيرا الى اهمية تعزيز التنسيق المشترك البلدين الشقيقين، في هذه الظروف لمواجهة التحديات التي تمر بها امتنا.