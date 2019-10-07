عمان– التقى رئيس مجلس الاعيان الفايز يلتقي رئيس ديوان المحاسبة القطري، في مكتبه بدار مجلس الاعيان اليوم الاثنين، رئيس ديوان المحاسبة القطري الشيخ بندر بن محمد بن سعود ال ثاني والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره رئيس ديوان المحاسبة الدكتور عبد خرابشة، التأكيد على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، خاصة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية.

ولفت الفايز، الى اهمية بناء هذه العلاقات وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، مؤكدا على الدور الكبير الذي تقوم به دواوين المحاسبة والاجهزة الرقابية، في الحفاظ على المال العام، مشيرا الى اهمية التعاون المشترك بين الاردن وقطر في هذا المجال، من خلال تبادل الخبرات والوقوف على افضل الممارسات العالمية التي تصون المال العام وتحافظ عليه.

واشاد رئيس مجلس الاعيان بالدور الكبير الذي يقوم به ديوان المحاسبة في الاردن، والجهود الكبيرة التي يبذلها في اطار دوره الرقابي على المؤسسات الحكومية المختلفة، وحرصه على إطلاع مجلس الاعيان على نتائج اعمال المراقبة التي يجريها بشكل دوري، على مختلف الدوائر والمؤسسات التي تخضع لرقابته وطبيعة المخالفات المرتكبة بها، لتمكين المجلس من ممارسة دوره الرقابي، والمساهمة في معالجة هذه المخالفات والتجاوزات ان حدثت.

من جانبه، عبر الشيخ بندر بن محمد بن سعود ال ثاني عن اعتزازه بالعلاقات القائمة بين البلدين، مؤكدا ان زيارته للأردن تأتي في اطار الحرص على التعاون المشترك مع ديوان المحاسبة الاردني، للاستفادة من الخبرات الكبيرة التي يوفرها في مجال الرقابة على المال العام.

(بترا)