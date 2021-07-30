الفايز ينعى العين الأسبق الصقور

عمان – الغد – نعى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز العين الأسبق الدكتور محمد الصقور الذي انتقل الى رحمة الله تعالى فجر اليوم الجمعة .

وأشاد الفايز بمناقب الفقيد ودوره في خدمة وطنه ومليكه في مختلف مواقع العمل العام التي شغلها، وخصوصا في مجلس الأعيان .

وأضاف، “بوفاة المرحوم يكون الوطن قد خسر أحد رجالاته الاوفياء الذين لهم بصمات كبيرة في مجال العمل الاجتماعي والبرلماني”، داعيا المولى عز وجل أن يرحمه ويلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.