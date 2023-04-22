الفايز ينعى العين الأسبق مضر بدران

نعى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز العين الأسبق مضر بدران الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم السبت.

وأشاد الفايز بمناقب الفقيد ودوره في خدمة وطنه ومليكه في مختلف مواقع العمل العام التي شغلها، وخصوصا في مجلس الأعيان.

وأضاف: “بوفاة المرحوم يكون الوطن قد خسر أحد رجالاته الأوفياء الذين لهم بصمات كبيرة في نهضة الأردن وتقدمه”.

وتابع أن المرحوم قد ترك إرثا كبيرا له في مختلف مواقع العمل التي تسلم قيادتها، إضافة إلى دوره الكبير في تطوير وتعزيز العمل البرلماني في الأردن”، داعيا المولى عز وجل أن يرحمه ويلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.