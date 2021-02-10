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الفايز ينعى العين الاسبق المهندس عبدالهادي المجالي

منذ ساعة واحدة

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عمان- نعى رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز العين الاسبق المهندس عبدالهادي المجالي الذي انتقل الى رحمة الله تعالى، اليوم الاربعاء.
واشاد الفايز بمناقب الفقيد ودوره في خدمة وطنه ومليكه في مختلف مواقع العمل العام التي شغلها، وخصوصا في مجلسي الاعيان والنواب.
واضاف “بوفاة المرحوم يكون الوطن قد خسر احد رجالاته الاوفياء الذين لهم بصمات كبيرة في مجال تطوير وتعزيز العمل البرلماني والحياة السياسية والحزبية في الاردن”، داعيا المولى عز وجل ان يرحمه ويلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.- (بترا)

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