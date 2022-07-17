الفايز ينعى العين الأسبق فخري أبو طالب

نعى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز العين الأسبق فخري أبو طالب الذي انتقل الى رحمة الله تعالى.

وقال الفايز انه بوفاة المرحوم يكون الوطن قد خسر احد رجالاته الاوفياء.

واعرب الفايز عن احر التعازي والمواساة لاسرة وذوي المرحوم ، مشيدا بمناقب المرحوم ودوره الكبير في خدمة وطنه ومليكه باخلاص وتفان في مختلف مواقع العمل العام التي شغلها وعمل بها خاصة في مجلس الاعيان داعيا المولى عز وجل ان يرحمه ويلهم ذويه واسرته ومحبيه الصبر والسلوان.