الفايز يهنئ إدارة الفيصلي المنتخبة

عمان – الغد- هنأ رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، الإدارة الجديدة للنادي الفيصلي، التي تم انتخابها أخيرا برئاسة نضال الحديد.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها الفايز لمقر النادي الفيصلي اليوم، والتقى خلالها بالحديد وأعضاء إدارة النادي الذين رحبوا بالفايز مبدين اعتزازهم بهذه الزيارة.

وقدم الفايز التهنئة لمجلس الإدارة المنتخب بحصولهم على ثقة الهيئة العامة للنادي متمنياً لهم التوفيق في قيادة النادي، ومؤكدا على دعمه للفيصلي ولجييع الأندية.