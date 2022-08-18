الفايز يهنئ الملك والملكة بخطبة ولي العهد

هنأ رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله بمناسبة خطوبة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، على الانسة رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف.

وقال الفايز انه وفي هذه المناسبة السعيدة على الاردن والاردنيين ، واذ نهنيء صاحبي الجلالة بهذه المناسبة وهذا الفرح الاردني لنتمنى

لصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وللآنسة رجوة حياة مليئة بالسعادة والتوفيق والهناء ، سائلين الله عز وجل أن ان يحفظ جلالة الملك وسمو ولي عهده ويمتعهما بموفور الصحة والعافية .