الفايز يهنىء الملك بتسلمه جائزة (رجل الدولة – الباحث)

عمان – الغد- هنأ رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز جلالة الملك عبدالله الثاني بمناسبة تسلمه يوم امس في نيويورك، جائزة “رجل الدولة – الباحث” لعام 2019، والتي منحها لجلالته معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى تقديرا لسياسته الحكيمة وجهوده في تحقيق السلام والاستقرار والوئام والتسامح ، والتي لا تمنح الا للقادة المتميزين والبارزين .

وقال ان جلالة الملك استطاع بحكمته وحنكته السياسية ان يكون من صناع السلام والمنادين له والباحثين عن الامن والاستقرار للانسانية جمعاء ،وما رسالة عمان التي اطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني التي تدعو المحبة والسلام وتعزيز القواسم المشتركة بين اتباع الشرائع السماوية ونبذ خطاب الكراهية والتطرف والعنف ،ما هي الا دليلا حيا على ادراك جلالته اهمية ان تنعم الشعوب بالطمأنية والامن والحياة الحرة الكريمة .

وبين الفايز ان جلالة الملك استطاع ان يقدم الاردن الى العالم كدولة تقوم على الاعتدال والتامسح والوسطية وتدعو الى نبذ العنف ومواجهة خطاب الكراهية والتصدي بعزم وقوة لقوى الارهاب والتطرف .

وقال رئيس مجلس الاعيان انه من حقنا كاردنيين ان نفخر بمليكنا جلالة الملك عبدالله الثاني الذي استطاع ان يجعل من الاردن دولة لها الحضور والاحترام الكبير ين على المستوى الدولي فالف مبروك لجلالة مليكنا تسلمه هذه الجائزة الرفيعة والتي تضاف الى عديد الجوائز التي منحت لجلالته من مختلف المؤسسات الدولية وقادة العالم اعترافا بالدور الكبير لجلالة الملك في محاربة الارهاب والتطرف وصانعا للسلام وداعما له بعزم ، وساعيا اليه بقوة .