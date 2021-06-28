الفايز: 90 % نسبة متلقي لقاح كورونا في القطاع السياحي

محمد أبو الغنم

عمان- قال وزير السياحة والآثار نايف الفايز، إن بلغ 90 % نسبة متلقي لقاح كورونا في القطاع السياحي.

وأضاف الفايز خلال ندوه حوارية نظمها مركز حماية الصحافيين، الاثنين، بأن عودة المغتربين عززت حركة السياحة الداخلية، وأن السياحة العربيه خلال الشهر الجاري ملحوظة.

وأكد أن 21 دولة أجنبية اعتمدت شهادات التطعيم الصادرة عنها، وحسب الإجراءات المتبعه لزيادة أعداد السياح.

وأشار الفايز إلى أن كل المواقع السياحية في الأردن جاهزة لاستقبال السياح، وأن العمل جار على تحسين الخدمات فيها، مثل المرافق الصحية.

وبين الفايز أن القطاع السياحي منذ عام 2010 والاستثمار في القطاع لم يتوقف حتى اليوم رغم التحديات والمشاكل.