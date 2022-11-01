عمان – الغد – توج المتسابق الواعد حمزة الفايز اليوم في المركز الثاني في بطولة الإمارات للروتاكس ماكس لفئة الجونيور.

وضمن منافسات الجولة الثاني من السباق احرز المركز الأول في الجولة التأهيلية وجولة التصنيف وجولة قبل النهائي، وجاء في المركز السابع في الجولة النهائية بسبب تعرض سيارته لحادث ما جعله يتراجع في الترتيب العام.

وجاء في الجولة الثالثة من السباق في المركز الأول في الجولة التأهيلية وجولة التصنيف وجولة قبل النهائي، وفي الجولة الأخيرة جاء في المركز الثاني، بعد منافسة قوية بينه الفايز وبين صاحب المركز الأول كونر كلانسي اللبناني كروستوفر فغالي

وبهذه النتيجة يضيف 35 نقطة على سلم الترتيب العام للبطولة.