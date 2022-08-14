الفحوصات الطبية تكشف إصابة المحترف المرشح للحسين و200 دولار مكافأة للاعبين

خالد الخطاطبة- نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

الفحوصات الطبية تكشف إصابة المحترف القادم للحسين

كشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها المحترف الافريقي القادم للحسين إربد فيفين اسيي كوا، معاناته من إصابة في الركبة، قد تؤثر في مستواه الفني في المباريات.

المحترف الذي حضر إلى الأردن الخميس الماضي، تم اشتراط التعاقد معه، باجتياز الفحص الطبي، وهو ما لم يتمكن منه المحترف في الفحص الذي جرى أول من أمس.

وينتظر أن يخضع المحترف لفحص طبي جديد، للتأكد من الإصابة بشكل نهائي، قبل حسم موضوع التعاقد معه.

وتشير المعلومات إلى أن الجهاز الفني لن يغامر بالتعاقد مع محترف مصاب، وبالتالي ترجيح عدم ضمه، في حال أكدت الفحوصات الطبية الجديدة إصابته في الركبة.

الوحدات يستقبل أبو بكر ويخضعه لفحص طبي

ينتظر أن يكون المحترف المالي أبو بكر ديارا، قد خضع لفحص طبي يوم أمس، بعد وصوله إلى عمان، استعدادا للاحتراف في صفوف فريق الوحدات لكرة القدم.

وكان يفترض أن يلتحق أبو بكر بفريقه الجديد قبل عدة أيام، قبل أن يصطدم بتأخر وصول التأشيرة.

100 دينار للفيصلاوية وبيتر يستعد للظهور في الكأس

رصدت اللجنة المؤقتة للنادي الفيصلي، مبلغ 100 دينار لكل لاعب، نظير الفوز الذي تحقق على فريق شباب الأردن أول من أمس، ضمن منافسات دوري المحترفين.

وينتظم الفيصلي في عهد اللجنة المؤقتة الحالية، بصرف رواتب ومكافآت اللاعبين، ما منح الفريق مزيدا من الراحة.

وعلى صعيد التدريبات، لم يمنح المدير الفني للفريق جمال أبو عابد لاعبيه أي استراحة، رغم توقف الدوري، حيث أخضع اللاعبين يوم أمس لتدريب صباحي.

أما على صعيد المحترف النيجيري المصاب نورث بيتر، فتشير التوقعات إلى إمكانية إشراكه في المباراة المقبلة بالكأس، تمهيدا لاعتماده أساسيا في الفريق، في حال كشف عن مستوى فني جيد.

200 دولار مكافأة لاعبي الحسين

ينتظر أن يتسلم كل لاعب من لاعبي فريق الحسين إربد، مبلغ 200 دولار، وهي مكافأة الفوز الذي تحقق في الجولة الماضية بدوري المحترفين على فريق معان بنتيجة 2-1.

ووعد رئيس اللجنة المؤقتة للنادي عامر أبو عبيد لاعبيه، بصرف هذه المكافأة قريبا، ابتهاجا بهذا الفوز الذي وضع الفريق على بعد نقطتين من صدارة الدوري.

كواليس النجوم

• لاعبو فريق الحسين إربد لكرة القدم، طالبوا إدارة ملعب مدينة الحسن بإربد، بضرورة رش الملعب قبيل المباراة الأخيرة أمام معان التي جرت الأسبوع الماضي، قبل أن يصطدموا برفض المسؤولين عن الملعب..اللاعبون وبين شوطي المباراة عادوا واشتكوا من تأثيرات غياب رش الملعب بالمياه قبيل انطلاق اللقاء، معتبرين أن غياب الرش لا يخدم المباراة واللاعبين.

• نادي سهل حوران الرياضي، الذي يشارك بدوري الفئات، خاطب اتحاد الكرة للاحتجاج على عدم النظر في احتجاجه على بعض المباريات.

• مشجع لنادي السلط، صرف مبلغ 200 دينار لكل لاعب سجل في المباراة الأخيرة للفريق بدوري المحترفين..السلط فاز في المباراة الأخيرة على مغير السرحان بنتيجة 2-1، ما يعني أن المشجع السلطي صرف مبلغ 400 دينار.

• رئيس رابطة مشجعي الفيصلي في فلسطين، سلم رئيس اللجنة المؤقتة للنادي جهاد قطيشات، درعا بمناسبة مرور 90 عاما على تأسيس النادي.. تسليم الدرع وفق خبر على موقع الفيصلي، جاء خلال مباراة الفيصلي وشباب الأردن أول من أمس.

• مقرب من اللاعب محمد ابو زريق “شرارة”، كشف عن تلقي اللاعب لعرضين احترافيين مميزين، بانتظار البت فيهما.

المحترف النيجيري في الفيصلي بيتر خلال التدريب – (من المصدر)