الفحيص والأرثوذكسي.. تعزيز الأفضلية أم معادلة السلسلة؟

خالد العميري

عمان – يتجدد اللقاء اليوم بين النادي الأرثوذكسي ونظيره نادي الفحيص، في المباراة الثانية من “سلسلة النهائي” لدوري أندية الدرجة الممتازة لكرة السلة للسيدات، وذلك عندما يلتقيان على صالة النادي الأرثوذكسي عند الساعة السابعة والنصف مساء.

وفي مباراة أخرى ضمن “السلسلة القصيرة” بدور تحديد المراكز، يسعى نجوم الفحيص لحسم المركز الثالث والظفر بالميدالية البرونزية، وذلك عندما يلتقي نظيره نادي ديونز عند الساعة الخامسة مساء على صالة الأمير حمزة.

وطبقا لتعليمات البطولة، يُقام دور تحديد المراكز بسلسلة قصيرة من ثلاث مباريات، يفوز بـ “الميدالية البرونزية” من يسبق منافسه في تحقيق انتصارين، فيما يفوز بلقب البطولة من يسبق منافسه في تحقيق 3 انتصارات من أصل 5 مباريات مفترضة في سلسلة النهائي.

الأرثوذكسي والفحيص.. بين التأكيد والتعويض

تدرك الدكتورة سيرسا نغوي مدربة فريق النادي الأرثوذكسي، أن الإبقاء على حظوظ الفريق في الفوز بلقب دوري السيدات للمرة السادسة عشر في تاريخه، يتطلب الفوز في المباراة الثانية التي ستقام على أرض “الأحمر” لمعادلة السلسلة بعدما خسر المباراة الأولى (55-59)، حيث من المتوقع أن تتولى القائدة لانا صناع مهمة قيادة الألعاب بإسناد من جانسيت يالتشين وماريا الحن على الأطراف، على أن تتولى زارا النجار مهمة اللم والتسجيل تحت السلتين إلى جانب المحترفة الأميركية شارون هيوستن، فيما تتواجد ذكرى شحادة وهيا خفش وجوانا حداد ولبنى ناصر على دكة البدلاء للاستعانة بهن عند الحاجة وطبقا لمجريات المباراة.

في المقابل، يتطلع الفحيص بقيادة مدربه فيصل النسور إلى قطع خطوة إضافية للحفاظ على اللقب، الذي يحمله فريقه في آخر موسمين، لذا فإنه من المتوقع أن تتولى فرح أبو عابد مهمة صناعة الألعاب بإسناد من روبي حبش ورشا عبده حول القوس، على أن تتواجد دانا فضة بجانب المحترفة الأميركية كاي جيمس تحت السلتين، فيما تشكل اللاعبات تالا شحاتيت وفرح الشياب وليليانا

أبو جبارة ويارا حماده، مرونة تكتيكية في خيارات مدرب الفحيص.

على الصعيد الرقمي، بلغت نسبة التسجيل العامة للفحيص في المباراة الماضية 32.8 % مقابل 35.5 % للأرثوذكسي، والأول أخفق في التصويبات الثلاثية بنسبة 10 % (2 من 20) مقابل 15 % للأرثوذكسي (3 من 20)، وجمع الفحيص 46 متابعة ومثلها للأرثوذكسي، الذي ارتكب 20 تيرن أوفر تسببت شارون هيوستن في 7 منها، مقابل 16 تيرن أوفر على الفحيص.

وتفوق الأرثوذكسي في عدد النقاط المسجلة من التيرن أوفر على المنافس برصيد 11 نقطة مقابل 10، فيما تفوق الفحيص بعدد النقاط من الفرصة الثانية برصيد 10 نقاط مقابل 7 للأرثوذكسي، الذي تفوق بعدد النقاط من الفاست بريك (8 مقابل 4)، بيد أن بدلاء الفحيص كانوا أكثر فاعلية وسجلوا 15 نقطة مقابل 6 للأرثوذكسي.

ديونز ونجوم الفحيص.. احتمالات مفتوحة

يعول مدرب نجوم الفحيص نايف عصفور على خبرة لاعباته لحسم سلسلة تحديد المراكز مبكرا والظفر بالميدالية البرونزية بعدما حسم اللقاء الأول بنتيجة (75-65)، فمن المتوقع أن يجدد اعتماده على المحترفة الأميركية تشلسي هوبكينز في صناعة اللعب وتدوير الكرة مع ماسا النوباني وجينا سرية، على أن تتولى سلمى غنيم مهمة اللم والتسجيل تحت السلتين إلى جانب جنين الزرو، مع تواجد جود خلف وسرى الحوراني ونور المجالي ولين الفرح ولين مزاهرة على دكة البدلاء للتناوب مع الأساسيين.

على الطرف الآخر، يسعى المدرب يوسف أبو بكر لفرض مباراة فاصلة ومعادلة السلسلة، من خلال تجديد اعتماده على جود مواجدة في مركز التحضير الهجومي بالتناوب مع لارا القراعين، وبدعم من جويل هلسة وسينثيا عطالله على الأطراف، مع تواجد سارة أبو شما إلى جانب المحترفة الأميركية راشيل هوليفاي تحت السلتين، فيما ستكون فرح نجداوي ودانيا منصور ومرح حطاب متاحات للمشاركة طبقا لظروف المباراة.

وبلغت نسبة التسجيل العامة لنجوم الفحيص 34.5 % مقابل 43.6 % لديونز، والأول أخفق في التصويبات الثلاثية بنسبة 22.9 % (8 من 35) مقابل 26.3 % لديونز (5 من 19)، وجمع نجوم الفحيص 49 متابعة مقابل 43 لديونز، الذي ارتكب 26 تيرن أوفر تسببت جود مواجدة في 7 منها، مقابل 15 تيرن أوفر على نجوم الفحيص.

وتفوق نجوم الفحيص في عدد النقاط المسجلة من التيرن أوفر على المنافس برصيد 21 نقطة مقابل 13، وكذلك في عدد النقاط المسجلة من الفرصة الثانية برصيد 15 نقطة مقابل 9، كما تفوق نجوم الفحيص بعدد النقاط من الفاست بريك (22 من 7)، غير أن بدلاء ديونز كانوا أكثر فاعلية وسجلوا 9 نقاط مقابل 5 لنجوم الفحيص.