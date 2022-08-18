الفحيص والأرثوذكسي يواجهان الرياضي ومنتخب الناشئات بـ “سلة السيدات” اليوم

خالد العميري



عمان – تنطلق اليوم منافسات المرحلة الثانية “الفاينال فور” من دوري أندية الدرجة الممتازة للسيدات بكرة السلة، بإقامة لقاءين، حيث يستقبل فريق شباب الفحيص نظيره فريق الرياضي أرامكس عند الساعة الرابعة عصرا، تليها مواجهة فريقي الأرثوذكسي ومنتخب الناشئات تحت 18 سنة في صالة الارثوذكسي، في تمام الساعة 8 مساء.

ويقام الدور الحالي طبقا لنظام السلسلة القصيرة من ثلاث مباريات مفترضة، ويتأهل للنهائي من يحسم السلسلة ويسبق منافسه في تحقيق انتصارين، على أن يتأهل الفائزان للمنافسة على اللقب في سلسلة من ثلاث مباريات أيضا، فيما يلعب الخاسران لقاء فاصلا لتحديد المركز الثالث.

وانفرد فريق شباب الفحيص في صدارة الدوري بـ “العلامة الكاملة” برصيد 24 نقطة، يليه الأرثوذكسي ثانيا برصيد 20 نقطة، ومنتخب الناشئات ثالثا برصيد 15 نقطة، فيما استقر الرياضي بالمركز الرابع والأخير برصيد 13 نقطة.

وكان الفحيص قد تغلب أول من أمس على الأرثوذكسي بنتيجة (85-68) في ختام مواجهات المرحلة الأولى من الدوري المحلي، في لقاء برزت فيه الأميركية مونيك ريد من جانب الفحيص بـ”التريبل دبل” مع تسجيلها 24 نقطة و15 متابعة و11 تمريرة و3 ستيل بفاعلية 39، تليها تالا شحاتيت بتسجيلها 15 نقطة مع متابعتين بفاعلية 13.

في المقابل، كانت الأوكرانية أوليسيا مالاشينكو اللاعبة الأبرز من جانب الأرثوذكسي بـ “الدبل دبل” مع تسجيلها 15 نقطة و11 متابعة و4 تمريرات وستيل وبلوك شوت بفاعلية 16، تليها جوانا حداد بتسجيلها 12 نقطة مع متابعتين و5 تمريرات بفاعلية 8.

وعلى مستوى الأرقام الجماعية، سجل الفحيص 18 نقطة من استثمار حالات “التيرن أوفر” مقابل 14 للأرثوذكسي، و19 نقطة مقابل 11 من الفرصة الثانية و22 نقطة مقابل 10 من الفاست بريك، مع تسجيل دكة بدلاء “البلوز” 34 نقطة مقابل 30 نقطة لبدلاء “نسور عبدون”.