الفحيص يحتفظ بلقب “سلة” السيدات على حساب الأرثوذكسي

أيمن أبو حجلة

عمان – احتفظ الفحيص بلقب دوري السيدات لكرة السلة، إثر فوزه في المباراة الرابعة بالدور النهائي على منافسه الأرثوذكسي بنتيجة 62-56 (النصف الأول 25-20)، مساء أول من أمس الخميس في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب.

وهو الفوز الثالث للفحيص في السلسلة مقابل انتصار وحيد للأرثوذكسي، ليفوز باللقب الذي أحرزه بالطريقة ذاتها وعلى المنافس ذاته في الموسم الماضي.

وشارك في دوري السيدات هذا الموسم 4 فرق هي الفحيص والأرثوذكسي والمقاولين وبيت يافا، وتأهل الفريقان الأول والثاني إلى الدور النهائي بعد تفوقهما على بيت يافا في المرحلة الثانية من المسابقة، وسلم الأمين العام لاتحاد كرة السلة نبيل أبو عطا كأس البطولة لفريق الفحيص.

حقق الأرثوذكسي بداية سريعة، وتقدم 7-0 بفضل 6 نقاط من ماريا الحن التي لعبت في التشكيلة الأساسية إلى جانب زارا النجار ولبنى ناصر وتالا عويس وصانعة الألعاب عنود عاصي.

وتأخر الفحيص في الدخول إلى أجواء اللقاء، وهو الذي اعتمد على فرح أبو عابد وليليانا أبو جبارة وروبي حبش ويارا حمادة ودانا فضة، ودخلت فرح الشياب لتسجل من سلة ورمية إضافية، وتألقت فضة في المتابعات الهجومية، قبل أن تختم أبو عابد الربع بثلاثية، ليتحقق التعادل مع نهاية الربع الأول 12-12.

في الربع الثاني تمكن الفحيص من التقدم بالنتيجة، مستفيدا من توفيق الشياب في التسجيل، سجلت حبش من اختراق جميل، فيما شاب التردد ألعاب الأرثوذكسي رغم نشاط البديلة جانسيت يالتشين، لينتهي النصف الأول بتقدم الفحيص 25-20.

بدأ الأرثوذكسي الربع الثالث كما بدأ الأول، فسجل 10 نقاط متتالية مع ثلاثية من عويس واختراقات سهلة من النجار ويالتشين وعاصي، ما دعا مدرب الفحيص فيصل النسور لطلب وقت مستقطع، وغاب الفحيص عن التسجيل 5 دقائق ونصف الدقيقة، قبل أن تحرز حبش نقطتين ورمية إضافية، ردت عليه النجار بثلاثية، لكن حبش قدمت عزفا منفردا، ليتقلص الفارق إلى نقطتين (35-33)، ثم يتقدم الفحيص مع ثلاثية الشياب، وتبادل الفريقان حتى سيطر التعادل على الربع (37-37).

وكانت النتيجة متقاربة للغاية في الربع الأخير، بيد أن الفحيص تمكن في نهاية الأمر من التقدم بفضل ثلاثية حمادة وسلة فضة، وتمسك الأرثوذكسي ببصيص الأمل حتى آخر لحظة، لكن الوقت لم يسعفه لتنتهي المباراة بفوز الفحيص 62-56.

ولعبت حبش دورا كبيرا في تحقيق الانتصار بعدما سجلت 14 نقطة وضافت 7 متابعات و5 تمريرات حاسمة، وكانت حمادة الأفضل من حيث الفاعلية بعدما جمعت 7 نقاط و11 متابعة و3 تمريرات حاسمة و4 سرقات للكرة.، فيما أضافت فضة 13 نقطة مع 11 متابعة، وسجلت الشياب 12 نقطة مع 7 متابعات.

في الناحية الأخرى، برزت الحن بعدما سجلت 16 نقطة مع 9 متابعات، وأضافت النجار 10 نقاطمع 7 متابعات، وبرزت لبنى ناصر على صعيد المتابعات برصيد 13 نقطة.

وخلال مراسم التتويج، تم توزيع الجوائز الفردية على اللاعبات، ففاز عنود عاصي بجائزتي أفضل ممررة حاسمة وأفضل مصوبة ثلاثيات، ونالت زميلتها جانسيت يالتشين بجائزة أفضل سارقة للكرات، وحصلت زارا النجار على جائزة أفضل مسجلة، فيما ظفرت دانا فضة بجائزة أفضل متابعة، وأكملت يارا حمادة مع اللاعبات الأربع التشكيلة المثالية للبطولة.