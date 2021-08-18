الفحيص يحسم أولى مواجهات “سلسلة النهائي” أمام الأرثوذكسي

خالد العميري

عمان – حسم فريق نادي الفحيص أولى مباريات سلسلة النهائي أمام نظيره فريق النادي الأرثوذكسي بنتيجة 59-55 (النصف الأول 26-27)، في لقاء جمعهما أمس على الصالة الرياضية لنادي الفحيص، ضمن منافسات دوري أندية الدرجة الممتازة لكرة السلة للسيدات.

وحقق نجوم الفحيص فوزا مثيرا على ديونز بنتيجة (75-65) في أول لقاءات الفريقين بسلسلة تحديد المراكز، حيث جاءت نتائج الأرباع (16-23)، (12-20)، (20-14)، (27-8).

وبرزت المحترفة الأميركية تشلسي هوبكينز من جانب نجوم الفحيص محققة “الدبل دبل” بعد تسجيلها 34 نقطة مع 18 متابعة و6 تمريرات و6 سرقات للكرة بفاعلية 47، تليها جينا سرية بتسجيلها 22 نقطة مع متابعتين و4 تمريرات حاسمة بفاعلية 12، فيما برزت راشيل هوليفاي من جانب ديونز بـ “الدبل دبل” بعد تسجيلها 29 نقطة و12 متابعة و3 تمريرات حاسمة و2 بلوك شوت بفاعلية 34، تليها لارا القراعين بتسجيلها 10 نقاط و9 متابعات وتمريرتين حاسمتين بفاعلية 14.

ويتجدد اللقاء بين الفرق يوم غد بإقامة الجولة الثانية من السلسلتين، حيث يلعب ديونز مع نجوم الفحيص عند الساعة الخامسة مساء على صالة الأمير حمزة في دور تحديد المراكز الذي يقام بسلسلة قصيرة من ثلاث مباريات، يفوز بـ “الميدالية البرونزية” من يسبق منافسه في تحقيق انتصارين، فيما يستقبل النادي الأرثوذكسي نظيره فريق الفحيص على صالته الرياضية عند الساعة السابعة والنصف في سلسلة النهائي، على أن يفوز بلقب البطولة من يسبق منافسه في تحقيق 3 انتصارات من أصل 5 مباريات مفترضة.

الفحيص 59 الأرثوذكسي 55

بدأ الفحيص اللقاء معتمدا على فرح أبو عابد في صناعة اللعب بدعم وإسناد من رشا عبده وليليانا أبو جبارة حول القوس، مع تواجد دانا فضة إلى جانب المحترفة كاي جيمس تحت السلتين، فيما أسندت الدكتورة سيرسا نغوي مهمة ضبط الإيقاع إلى لانا صناع وساندتها جانسيت يالتشين وماريا الحن على الأطراف، فيما تولت زارا النجار مهمة اللم والتسجيل تحت السلتين إلى جانب المحترفة الأميركية شارون هيوستن.

وجاءت بداية المباراة قوية على الجانب الدفاعي استنادا إلى شراسة لاعبات الفريقين في اللم الدفاعي، مع اعتمادهما على دفاع “مان تو مان” في أول ثلاث دقائق، التي شهدت نسبة تسجيل متدنية (2-2) بعد تبادل هيوستن وأبو عابد التسجيل من داخل القوس، ومع تدني نسبة تسجيل لاعبات الفريقين في ظل غياب حلول التسجيل من عيار “النقاط الثلاث” والاكتفاء بالتسجيل من تحت السلتين، انتهت الفترة الأولى بالتعادل (10-10).

وافتتحت هيوستن التسجيل للأرثوذكسي مع بداية الفترة الثانية بسلة من مسافة متوسطة، مع سلة لجوانا حداد، قبل أن ترد المحترفة كاي جيمس بسلتين من اختراقين هجوميين تساوت معها النتيجة (14-14)، ثم أطلقت روبي حبش تصويبة من خارج القوس، لترد الحن بسلة من اختراق هجومي مع رمية اضافية وسلة لهيوستن، ثم عادت حبش لتسجل من عيار “النقاط الثلاث” مع “لاي آب” لكاي جيمس، ثم ردت زارا النجار وجوانا حداد بسلتين من خارج القوس، منحت الأرثوذكسي أفضلية التقدم في نتيجة النصف الأول (27-26) بعدما حسم نتيجة الفترة بفارق نصف سلة (17-16).

وبدأت الفترة الثالثة على إيقاع سلتين لمحترفة الأرثوذكسي شارون هيوستن من داخل القوس، وسلة من اختراق هجومي لجوانا حداد، وهو ما ترجم حيوية لاعبات الأرثوذكسي، قبل أن تتبادل فرح الشياب وماريا الحن التسجيل من مسافة متوسطة مع نقطتين من رميتين حرتين للمحترفة كاي جيمس، ومع استمرار لاعبات الفحيص بارتكاب الأخطاء بشكل متكرر، ضربت هيوستن سلة الفحيص من كافة المحاور، ليحسم الأرثوذكسي الفترة الثالثة لصالحه (20-16)، متقدما في النتيجة الإجمالية بفارق 5 نقاط (47-42).

وارتفع منسوب الإثارة في الفترة الأخيرة، فسجلت كاي جيمس سلتين من اختراقين هجوميين، لترد الحن وهيوستن بسلتين من مسافة متوسطة، ثم عادت المحترفة جيمس لتسجل من تحت السلة مع نقطتين لرشا عبده من رميتين حرتين، لترد النجار بسلة من عيار “النقاط الثلاث” مقابل سلة لدانا فضة من اختراق هجومي، ومع تبادل الفريقين عملية التسجيل، سلجت روبي حبش سلة من اختراق هجومي مميز مع نقطة من رمية حرة، مكنت الفحيص من الفوز بنتيجة المباراة (59-55) بعدما حسم نتيجة الفترة لصالحه (17-8).

وبرزت المحترفة الأميركية شارون هيوستن من جانب الأرثوذكسي محققة “الدبل دبل” بتسجيلها 27 نقطة مع 20 متابعة و3 تمريرات وسرقتين للكرة وبلوك شوت بفاعلية 33، تليها ماريا الحن بتسجيلها 14 نقطة و7 متابعات وتمريرة وبلوك شوت بفاعلية 13، فيما برزت المحترفة كاي جيمس من جانب الفحيص بـ “الدبل دبل” بعد تسجيلها 28 نقطة مع 18 متابعة وتمريرتين وسرقتين للكرة وبلوك شوت بفاعلية 34.