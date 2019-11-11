الفحيص يخسر نصف نهائي بطولة الاندية العربية لسلة السيدات

عمان – الغد – خسر نادي الفحيص مباراته في الدور نصف النهائي من بطولة الأندية العربية لكرة السلة للسيدات والتي تستضيفها مدينة مكناس المغربية أمام الأمل الرياضي التونسي بنتيجة 69-66.

وجاءت المباراة قوية بين الفريقين ومتقاربة في المستوى، غير أن الأمل الرياضي التونسي نجح في حسم المباراة لصالحه، معوضا هزيمته أمام الفحيص بالدور الأول من البطولة بنتيجة 78-77 ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وكان الفحيص قد تأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة العربية بعد فوزه يوم السبت الماضي على الصفاقسي التونسي بنتيجة 74-70.

هذا وسيلتقي الفحيص اليوم الإثنين مع الخاسر من مواجهة المجمع البترولي الجزائري وبيروت اللبناني في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.