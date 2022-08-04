الفحيص يستقبل الأرثوذكسي ومواجهة متوازنة بين الرياضي والمنتخب في “سلة السيدات”

خالد العميري

عمان – تختتم اليوم منافسات الدور الثالث من المرحلة الأولى لدوري أندية الدرجة الممتازة للسيدات بكرة السلة، حيث تحتضن صالة الفحيص مواجهة فريقي المنتخب الوطني للناشئات تحت 18 سنة والرياضي أرامكس عند الساعة السادسة مساء، على أن تليها مواجهة القمة التقليدية والتي تجمع بين فريقي شباب الفحيص والأرثوذكسي في تمام الساعة الثامنة مساء وبالمكان نفسه.

ويتصدر الفحيص جدول الترتيب بـ “العلامة الكاملة” برصيد 16 نقطة، يليه الأرثوذكسي ثانيا برصيد 14 نقطة، ثم منتخب الناشئات ثالثا برصيد 10 نقاط، والرياضي أخيرا برصيد 8 نقاط.

وكان الأرثوذكسي حقق فوزا كبيرا على الرياضي أرامكس في الجولة الماضية بنتيجة (115-44)، في لقاء برزت فيه لاعبته الشابة ذكرى شحادة بـ “الدبل دبل” مع تسجيلها 25 نقطة و23 متابعة وتمريرتين وستيل و4 بلوك شوت بفاعلية 45، تليها “الخبرة” جوانا حداد بتسجيلها 27 نقطة مع 4 متابعات و7 تمريرات و6 ستيل بفاعلية 37، فيما كانت هيا خفش أفضل مسجلة للرياضي بـ 14 نقطة مع متابعتين وبلوك شوت.

وسجل الأرثوذكسي 48 نقطة من استثمار حالات “التيرن أوفر” مقابل 5 للرياضي، و29 نقطة مقابل 9 من الفرصة الثانية و37 نقطة مقابل 9 من “الفاست بريك”، مع تسجيل دكة بدلاء “نسور عبدون” 22 نقطة مقابل 4 نقاط لدكة بدلاء الرياضي، علما بأن اللقاء شهد غياب محترفتي الفريقين الأوكرانية أوليسيا مالاشينكو، والتونسية هدى حمروني للإصابة.

وفي لقاء آخر، طوى فريق شباب الفحيص عناد المنتخب الوطني للناشئات وتغلب عليه بنتيجة (61-45)، في لقاء حسمته خبرة محترفته الأميركية مونيك ريد، التي سجلت 21 نقطة مع 5 متابعات و5 تمريرات وسرقتين للكرة و2 بلوك شوت بفاعلية 27، تليها ليليانا أبو جبارة بتسجيلها 11 نقطة مع 9 متابعات و4 تمريرات و2 ستيل بفاعلية 15، فيما كانت هند جمعة اللاعبة الأبرز من جانب المنتخب الوطني بتسجيلها 11 نقطة مع 5 متابعات وتمريرتين و3 ستيل بفاعلية 13.

وسجل الفحيص 25 نقطة من استثمار حالات “التيرن أوفر” مقابل 5 للمنتخب الوطني، و18 نقطة مقابل 8 من الفرصة الثانية و15 نقطة مقابل 6 من “الفاست بريك”، مع تسجيل دكة بدلاء “البلوز” 13 نقطة مقابل 19 نقطة لدكة بدلاء المنتخب الوطني.