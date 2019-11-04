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الفحيص يسجل بداية قوية في البطولة العربية لكرة السلة

منذ 4 ساعات
فريق الفحيص لكرة السلة -(من المصدر)

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عمان – الغد –  استهل نادي الفحيص مشواره في النسخة الحادية والعشرين من البطولة العربية لكرة السلة للسيدات والتي تستضيفها مدينة مكناس المغربية بالفوز على الجيش الملكي المغربي بنتيجة 72-53.

وشهدت المباراة تألق محترفة نادي الفحيص ، جاسمين توماس ، التي سجلت 25 نقطة كأفضل مسجلة للنقاط في المباراة تالتها زميلتها مونيك بيلينجز والتي سجلت 20 نقطة فيما سجلت زميلتيهما الاخرى تالا شحاتيت 14 نقطة.

هذا وسيلتقي الفحيص – بطل الدوري الأردني – يوم غد الثلاثاء مع نادي الأمل التونسي لحساب المجموعة الأولى والتي تضم أيضاً المجمع البترولي الجزائري.

ويشارك في البطولة تسع أندية عربية قُسمت على مجموعتين حيث ضمت المجموعة الثانية أندية النادي المكناسي المغربي مستضيف البطولة وبيروت اللبناني، الصفاقسي التونسي، حسين داي الجزائري والشارقة الإماراتي.

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