الفحيص يغازل اللقب.. والأرثوذكسي يسعى لفرض جولة فاصلة

خالد العميري



عمان – يبحث فريق نادي شباب الفحيص عن تأكيد تفوقه وحسم المواجهة الثانية من سلسلة الدور النهائي لدوري أندية السيدات بكرة السلة، وذلك عندما يحل ضيفا على فريق النادي الأرثوذكسي في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم على صالة الأخير.

ويتقدم الفحيص (1-0) في السلسلة القصيرة المكونة من ثلاث مباريات، والتي يحسمها ويفوز باللقب من يسبق منافسه في تحقيق انتصارين، حيث فاز “البلوز” بنتيجة (83-56)، في لقاء أقيم أول من أمس على صالة الفحيص، وبرزت فيه المحترفة الأميركية مونيك ريد من جانب الفحيص بتسجيلها 23 نقطة مع 9 متابعات و3 تمريرات و5 ستيل وبلوك شوت بفاعلية 32، فيما كانت المحترفة الأوكرانية أوليسيا مالاشينكو اللاعبة الأبرز من جانب الأرثوذكسي بـ “الدبل دبل” مع تسجيلها 23 نقطة و13 متابعة وتمريرتين و2 بلوك شوت بفاعلية 27.

وسجل الفحيص 19 نقطة من استثمار حالات “التيرن أوفر” مقابل 8 للأرثوذكسي، و8 نقاط مقابل 3 من “الفاست بريك”، مع مساهمة دكة بدلائه في تسجيل 18 نقطة مقابل 9 للأرثوذكسي، الذي سجل 15 نقطة من الفرصة الثانية مقابل 12 نقطة للفحيص.

ويدرك الجهاز الفني للأرثوذكسي بقيادة المدرب اللبناني هاري سافايا أن الفوز وحده يبقي على آماله في البقاء بدائرة المنافسة على اللقب التاريخي السادس عشر وفرض جولة فاصلة، معتمدا على خبرات محترفته الأوكرانية أوليسيا مالاشينكو في تأمين منطقة العمق إلى جانب ذكرى شحادة، على أن تتولى لانا صناع مهمة ضبط تحركات جوانا حداد وتالا عويس حول القوس، فيما ستكون اللاعبات، جولي سروجي وجود مواجدة وسمانثا كيال وفرح الشياب وجانسيت بالتشين، متاحات على دكة البدلاء للتناوب مع الأساسيات.

من جانبه، يتطلع المدير الفني لفريق شباب الفحيص، فيصل النسور، إلى فرض هيمنته المطلقة على سجل انتصاراته في “ديربي السيدات”، وتحقيق فوزه السادس في المواجهات المباشرة مع الأرثوذكسي نحو إنجاز رحلة التتويج باللقب التاريخي الرابع تواليا وفي تاريخه، معتمدا على خبرات فرح أبو عابد في تدوير الكرة مع رشا عبده والمحترفة الأميركية مونيك ريد، مع تولي زارا النجار وماريا الحن مهمة اللم والتسجيل تحت السلتين، فيما سيحظى “البلوز” بمرونة تكتيكية على دكة البدلاء بوجود اللاعبات، ماسه نوباني وتالا شحاتيت وسارة عباسي ويارا حماده وليليانا أبو جبارة، للاستعانة بهن طبقا لظروف المباراة.

إلى ذلك، أحرز المنتخب الوطني للناشئات تحت 18 سنة، المركز الثالث “الميدالية البرونزية” بفوزه على فريق الرياضي أرامكس بنتيجة (61-36)، في لقاء برزت فيه اللاعبة هند جمعة من جانب “صقور الناشئات” محققة “الدبل دبل” بتسجيلها 14 نقطة مع 17 متابعة وتمريرة وستيل وبلوك شوت بفاعلية 27، فيما كانت المحترفة التونسية هدى حمروني اللاعبة الأفضل من جانب الرياضي بـ “الدبل دبل” مع تسجيلها 18 نقطة و21 متابعة و3 تمريرات وستيل و3 بلوك شوت بفاعلية 22.

وسجل المنتخب الوطني للناشئات 19 نقطة من استثمار حالات “التيرن أوفر” مقابل 6 للرياضي أرامكس، و12 نقطة مقابل 10 من الفرصة الثانية، و12 نقطة مقابل 5 من “الفاست بريك”، مع تسجيل دكة بدلاء المنتخب 26 نقطة مقابل 6 نقاط لدكة بدلاء الرياضي.