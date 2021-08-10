الفحيص يهزم الأرثوذكسي وينفرد بصدارة دوري السيدات لكرة السلة

خالد العميري

عمان- حافظ نادي الفحيص على صدارته لجدول ترتيب دوري أندية الدرجة الممتازة للسيدات لكرة السلة، بفوزه على مضيفه النادي الأرثوذكسي بنتيجة 76-67 (النصف الأول 32-35)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على صالة “ايميل ماري حداد” غرب العاصمة عمان، في ختام مباريات المرحلة الأولى (ذهاب).

بدوره، حقق فريق نجوم الفحيص فوزه الأول في البطولة على نادي ديونز بنتيجة 92-71، حيث جاءت نتائج الأرباع

(30-9)، (20-23)، (20-24)، (22-15)، وهو اللقاء الذي برزت فيه المحترفة الأميركية تشيلسي هوبكنز من جانب نجوم الفحيص محققة “التريبل دبل” بتسجيلها 24 نقطة مع 15 متابعة و19 تمريرة حاسمة و9 سرقات للكرة، بفاعلية 54.

ورفعت سيدات الفحيص رصيدهن إلى 6 نقاط في صدارة الترتيب، يليهن الأرثوذكسي ثانيا برصيد 5 نقاط، ثم نجوم الفحيص ثالثا برصيد 4 نقاط، وديونز رابعا برصيد 3 نقاط.

الفحيص (76) الأرثوذكسي (67)

اعتمد مدرب الفحيص فيصل النسور على فرح أبو عابد في صناعة اللعب بمساندة من روبي حبش وليليانا أبو جبارة حول القوس، مع تواجد دانا فضة إلى جانب المحترفة الأميركية كاي جيمس تحت السلة، فيما أسندت د. سيرسا نغوي مهمة ضبط الإيقاع إلى لانا صناع بمساندة من لبنى ناصر وماريا الحن على الأطراف، إلى جانب تواجد المحترفة الأميركية شارون هيوستن وجانسيت يالتشين بمنطقة العمق.

واستهل الأرثوذكسي التسجيل في بداية الفترة الأولى بسلتين من اختراقين هجوميين للمحترفة شارون وجانسيت مع اعتماده على دفاع المنطقة، قبل أن ينوع الفحيص من خياراته ويرد بسلتين لدانا فضة مع “ثلاثية” لروبي حبش ونقطتين لأبو جبارة، وبعدها قادت ماريا الحن ولانا صناع بدعم من شارون هيوستن انتفاضة الأرثوذكسي للعودة في نتيجة المباراة، مع غياب محترفة الفحيص كاي جيمس عن التسجيل، الأمر الذي منح لاعبات الأرثوذكسي أفضلية التسجيل من “الفاست بريك” عبر المتألقة جانسيت، لم تمنع معها تسديد أبو جبارة من خارج القوس تقدم الأرثوذكسي، الذي أنهى الفترة الأولى لصالحه (20-14).

وقادت فرح أبو عابد عودة الفحيص بالنتيجة مع بداية الفترة الثانية، حيث ضربت سلة الأرثوذكسي من مختلف المحاور مقلصة الفارق إلى نقطة (19-20)، لكن سرعان ما سجلت المحترفة هيوستن سلة لتعيد الأرثوذكسي إلى المقدمة، وتبادل معها الفريقان عملية التسجيل، قبل أن تسجل روبي حبش سلة من خارج القوس أعادت الفحيص إلى المقدمة (27-22) ما أجبر المدربة سيرسا نغوي على طلب وقت مستقطع لإعادة ترتيب أوراقها، ليتحسن شكل وأداء الفريق، لكن استمرت رعونة اللاعبات في إهدار النقاط، وهو ما استثمره الفحيص مع خروج محترفته كاي جيمس بعدما تحسن أداؤه، غير أن شراسة دفاع الأرثوذكسي تفوقت على خبرة لاعبات الفحيص، لينتهي النصف الأول بتقدم الأرثوذكسي (35-32)، رغم خسارته نتيجة الفترة (15-18).

وارتفع منسوب الإثارة بين الفريقين في أغلب فترات الشوط الثاني، خاصة مع صحوة المحترفة الاميركية كاي جيمس وبراعتها في التمرير والمتابعة والتسجيل، فيما كانت لانا الصناع وليليانا أبو جبارة تتبادلان التسجيل من عيار “النقاط الثلاث”، قبل أن تستثمر لاعبات الفحيص غياب التركيز عن لاعبات الأرثوذكسي في اللحظات الحاسمة، إلى جانب استغلال الرقابة على المحترفة الأميركية كاي جيمس لتتحرر بقية لاعبات الفحيص ويضربن سلة “الأحمر” بجملة من السلات المتنوعة، ليفوز الفحيص في نتيجة المباراة (76-67).

وبرزت المحترفة الأميركية كاي جيمس من جانب الفحيص محققة “الدبل دبل” بتسجيلها 14 نقطة مع 14 متابعة و5 تمريرات حاسمة وسرقة للكرة بفاعلية 29، فيما كانت المحترفة الأميركية شارون هيوستن الأفضل من جانب الأرثوذكسي بتسجيلها 28 نقطة مع 6 متابعات و3 تمريرات حاسمة و3 سرقات للكرة، بفاعلية 25.