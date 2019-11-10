عمان – الغد – بلغ نادي الفحيص الدور نصف النهائي من بطولة الأندية العربية لكرة السلة للسيدات والتي تستضيفها مدينة مكناس المغربية، بفوزه مساء أمس السبت، على نادي الصفاقسي التونسي بنتيجة 74-70.

وتألقت في هذه المباراة نجمة نادي الفحيص المحترفة جاسمين توماس والتي سجلت 32 نقطة وسجلت زميلتها مونيك بيلينجز 23 نقطة، وسُجلت باقي نقاط الفحيص من خلال اللاعبات: دانا فضة (8 نقاط) وفرح أبو عابد (4 نقاط) ويارا حمادة (4 نقاط) ونور النابلسي (4 نقاط).

وسيلتقي الفحيص في الدور نصف النهائي اليوم الأحد مع الأمل الرياضي التونسي، والذي فاز بدوره على حسين داي الجزائري بنتيجة 75-69.

يذكر أن نادي الفحيص كان قد فاز في الدور الأول بمباراتين على حساب كل من الجيش الملكي المغربي والأمل الرياضي التونسي وخسر أمام المجمع البترولي الجزائري.