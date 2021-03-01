الفراية: الإغلاق التام سيكون مكلف ومن الصعب اتخاذ قراره

عمان-الغد- قال نائب رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات العميد مازن الفراية إن القيام بالإغلاق التام سيكون مكلفا ومن الصعب جداً اتخاذ قراره.

وبين في حوارية نظمتها الأمم المتحدة، الإثنين، ” كان مهما استعادة قدرتنا على بناء قطاعنا الصحي والتعافي تدريجيا.”

وأشار إلى أن الجائحة كانت غامضة ومن الصعب الإجابة على أسئلة مثل كم ستسمر معنا والظروف التي سنكون بها في المستقبل.

ولفت الفراية إلى أن المصادر كافة سواء في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات أو الجيش او وزارة الصحة عملت على التأكد من أن يكون أثر الفيروس بأقل قدر ممكن.

وتابع “سيتذكر الأردنيون هذه الجائحة لسنوات قادمة، وكان لابد أن نعاني لكن آمل أن يكون المستقبل أفضل.”