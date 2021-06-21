توجه بالسماح لمتلقي جرعتي المطعوم بالدخول للمملكة دون التسجيل على المنصة

عمان-الغد– أكد وزير الداخلية مازن الفرايه، أنه تم زيادة ومضاعفة أعداد الأشخاص المسموح لهم بالدخول الى المملكة عبر جسر الملك حسين ومن خلال المنصة من 500 شخص إلى ألف شخص يوميا بدون شرط المطعوم، كاشفا عن التوجه بالسماح لمتلقي جرعتي المطعوم بالدخول الى المملكة دون اللجوء او التسجيل على المنصة.

وأضاف الفراية، في لقاءه مع شباب محافظة البلقاء في معرض حديثه، “مستشفيات المملكة ما تزال تعمل بجاهزية عالية واجراءات اعطاء المطاعيم تسير بطريقة منظمة والاقبال عليها سيساعدنا كثيرا على فتح القطاعات بشكل أكبر واسرع ، لافتا الى أننا وقياسا بدول أخرى نجحنا في مواجهة الوباء لكنه لم ينته بعد وانما هناك انحسار في اعداد الاصابات بالفيروس وعلينا الاستمرار في الالتزام بالاجراءات الصحية والوقائية والالتزام بالكمامة والتباعد الاجتماعي.

وقال الوزير: “الدولة الاردنية وقيادتها الهاشمية الحكيمة تعي كل الظروف المحيطة سواء على مستوى الاقليم او على مستوى العالم وهي ظروف متغيرة ومع ذلك لدينا الوعي الكامل والقدرة على التعامل مع المستجدات والمتغيرات التي تحدث”.