الفراية: سيتم فحص 291 شخصا داخل فندق الريجنسي في عمان غدا

عمان-الغد- قال مدير عمليات خلية أزمة كورونا العميد مازن الفرايّة في إيجاز صحفيّ اليوم الخميس، إنه تم إخلاء 4451 شخصا من فنادق الحجر من أصل أكثر من 5 آلاف، فيما تم الإبقاء على 565 شخصا من الأردنيين وغيرهم زذلك بسبب تفوت دخولهم للفنادق أو ظهر إصابات جديدة فيها.

وأضاف أنه سيتم فحص 291 شخصا داخل فندق الريجنسي في عمان غدا الجمعة، ومن يثبت عدم إصابته بالفيروس سيتم إخلائه من الحجر وفق الخطة المعمول بها.

وبين أنه سيتم استثناء قطاعات حيوية من الحظر الشامل غدا، مضيفا أن القوات المسلحة ستعيد الانتشار في مناطق المملكة للتأكد من تنفيذ الحظر الشامل

وتابع الفراية في نفس السياق أنه ستتم محاسبة كل من زور تصاريح أو منحها لمن لا يستحقها.

ودعا العميد الفراية المواطنين إلى الترشيد في الاستهلاك لتخفيف العبء عن القطاعات المختلفة.