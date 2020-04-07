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الفراية: عزل بناية حي الجامعة وتطهيرها والمناطق المحيطة بها

منذ ساعتين

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عمان-الغد- أكد مدير عمليات خلية الأزمة العميد الركن مازن الفراية مساء الثلاثاء في مؤتمر صحفي، أنه تم عزل بناية حي الجامعة وتطهيرها وتطهير المناطق المحيطة بها.

وأشار الفراية إلى أنه تم تكليف 5 فرق استقصاء وبائي لتتبّع مخالطين وإجراء فحوصات لهم في لواء ماركا بالعاصمة عمّان، مضيفا أنه تم تطهير وتعقيم 31 فندقا في عمان والبحر الميت.

وقال الفراية، أنه تم مباشرة عمليّات التطهير والتعقيم، وإجراء الفحوصات اللازمة في مدينة السلط بعد ثبوت إصابة أحد المواطنين ووفاته، مضيفا أن النتائج مبشرة في محافظات الجنوب.

وتابع بأنه تناقص عدد المصابين في محافظة إربد دليل على نجاعة الإجراءات التي تمّ اتخاذها وفي مقدّمتها عزل المحافظة، وقد بدأنا بإجراء فحوصات عشوائية لمشغّلي القطاعات الحيويّة هناك.

وبين الفراية أنه تم وضع منصة لتسهيل الحصول على تصاريح أساء البعض استخدامها، مؤكدا أن استخدام التصاريح في غير مكانه قد يكون شهادة الوفاة التي تدخلها لنفسك ولأهل بيتك.

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