الفراية: عزل منطقة الربوة في ماركا بالكامل لإجراءات التقصي

عمان – أكد مدير عمليات خلية الازمة العميد الركن مازن الفراية، أنه تم اعتبارا من عصر اليوم عزل منطقة الربوة وتحديدا حي المرقب من منطقة ماركا عن المناطق المحيطة بعد ثبوت تسجيل حالات اصابة مؤكدة لتمكن فرق الاستقصاء الوبائي من الوصول للمخالطين، كما قامت فرق التطهير الكيماوي بتطهير المناطق الملوثة والمرافق العامة في تلك المنطقة.

وأضاف العميد الفراية في ايجاز صحفي اليوم الاحد في المركز الوطني للأمن وادارة الأزمات، انه تم اليوم اخلاء المحجور عليهم في فندق الريجنسي بالاس والبالغ عددهم 291 شخصا، بعد أن تم اجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم، حيث ثبت اصابة شخص واحد وتم نقله إلى مستشفى الأمير حمزة الحكومي. وبين أن فرق التطهير الكيماوي التابعة لمديرية سلاح الهندسة الملكي ومديرية الدفاع المدني، مستمرة بتنفيذ المهام والواجبات الموكلة إليها وعلى أكمل وجه، إذ تم الانتهاء اليوم من تطهير فندق الانتركونتينتال وبواقع 250 غرفة، وفندق ميناتايكي وبواقع 120 غرفة، كما تم تطهير 12 منزلا في محافظة اربد، وتطهير مستشفى الملكة علياء العسكري، مشيدا بالجهود الجبارة التي تبذل والمخاطر التي يتحملها هؤلاء النشامى في سبيل المحافظة على صحة المواطن وسلامته.

واضاف العميد الفراية، ان مديرية الدفاع المدني تعاملت خلال 24 ساعة الماضية مع 7641 حالة، في حين تم استقبال 203 حالات من قبل العيادات الطبية المتنقلة.

وقال: لا زالت بعض المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي تتداول معلومات مغلوطة حول بيع او تزوير تصاريح الحركة، ونود أن نؤكد هنا وبكل شفافية وضمير حي واحتراما للمواطن الأردني انه تم التحقيق مع كل من تورطوا في هذا الأمر، وتم اجراء المقتضي القانوني بحقهم، راجيا من الجميع التوقف عن تداول اي معلومات بهذا الشأن وترك الحكومة والقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية تركز جهودها على حماية وطننا العزيز وشعبنا الكريم.

–(بترا)