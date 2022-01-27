الفرايه يحذر: لا تخرجوا من بيوتكم

دعا وزير الداخلية مازن الفرايه المواطنين إلى عدم الخروج إلا لحالات الضرورة القصوى اليوم وغدا الجمعة.

وقال الفرايه في تصريحات لقناة المملكة الخميس، إن هناك التزاماً عاماً من قبل المواطنين بعدم الخروج، لكن هناك بعض المجموعات خرجت بمركباتها ما أدلى إلى إعاقة أعمال فتح الطرقات.

وأضاف: “ندعو المواطنين إلى عدم الخروج إلا للضرورة القصوى اليوم وغدا وعدم الاتصال مع الدفاع المدني إلا للضرورة القصوى، الذي مازال يتلقى اتصالات على أمور بسيطة”.

وبين أن المنخفض كان تركيزه بالحد الأكبر في العاصمة عمان، حيث كانت كثافة الثلوج عالية، مشيرا إلى أن المحافظات أمورها مستقرة.

وأوضح أنه لم تسجل اي حوادث، لكن هناك مشاكل في شبكات الكهرباء وانقطاع التيار الكهربائي عن بعض الأحياء، بالإضافة إلى سقوط وتراكم الثلوج على الأشجار ، مشيرا إلى أن برنامج غسيل الكلى يسير بالطريقة السليمة فهناك كشوفات للمرضى جميعهم لدى المحافظات كافة ويتم الوصول إليهم، لذلك فإن الامور تسير بالاتجاه الصحيح.