الفراية: لا قرار بحظر شامل لفترات طويلة وإجراءات شهر رمضان لم تتخذ

تيسير نعيمات

عمان- أكد نائب رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات العميد الركن مازن الفراية، أنه لا قرار بحظر شامل لفترات طويلة وإجراءات شهر رمضان لم تتخذ.

وقال الفراية خلال مؤتمر صحفي عقد في رئاسة الوزراء الثلاثاء، إنه لم تحدث أيّ حالة وفاة بسبب تلقي مطعوم كورونا، وإن اشاعات يتم تداولها عبر سلبية اللقاحات.

وأضاف أن 107 آلاف مواطن سجلوا على المنصة ممن تتجاوز أعمارهم 60 عاما بنسبة 22 بالمئة، مضيفا أنه “لدينا القدرة على إعطاء المطعوم لـ 20 ألف شخص يومياً.”

وتابع أن الفئة المستهدفة بالمطعوم نحو 4 ملايين شخص، وأنه لدينا 80 مركزا للتطعيم، مضيفا “لدينا 11628 جرعة من لقاح فايز وأكثر من 3 آلاف جرعة من سينوفارم.”

وقال الفراية أن الفرصة الأخيرة لمن تخلفوا عن مواعيد أخذ اللقاح الأسبوع القادم ، وبعدها سيتم التسجيل من جديد لمن تخلفوا عن الموعد.