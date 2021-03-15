الفراية: لن يُقبل التجمهر وخرق أوامر الدفاع بعد الساعة 7

عمان-الغد- قال وزير الداخلية مازن الفراية، إنه لن يُقبل نهائيا بالتجمهر وخرق أوامر الدفاع بعد الساعة السابعة مساء ، وهذا أمر واضح ولا تجاوز أو تهاون فيه.

وأضاف الفراية عبر التلفزيون الأردني، مساء الاثنين، أن من حق الشخص التعبير ولكن هنالك وسائل أخرى لذلك غير التظاهر والتجمهر في ظل كورونا ولا نناقش شرعية المطالب بل نناقش إن كان ذلك هو الطريقة الوحيدة للتعبير عن الرأي.

وبين الفراية أن الوضع الصحي والأطقم الطبية والمنشآت الطبية في وضع حرج.

ونوه الوزير بالابتعاد عن ترويج الاشاعات.

وحول قرار “متصرف في كل مستشفى”، قال الفراية إن الحاكم الإداري أعلى سلطة تنفيذية ويتقدم على جميع موظفي الدولة ومن واجبه زيارة ومراقبة جميع المؤسسات، وعلينا تفعيل دوره والتركيز على المستشفيات في ظل هذه الجائحة، مضيفا ، لو كنت محافظا سأجلس في المستشفى.

وبين وزير الداخلية، أن المتصرف سيتواجد لكي يتأكد أن المريض يُستقبل بشكل محترم ويتلقى العناية المطلوبة.

ووعد الفراية بتفعيل دور الحكام الإداريين، قائلا: منذ شهر آذار الماضي أعمل معهم وهم أكثر من تعبوا خلال الجائحة بعد القطاع الطبي.

وأكد الفراية ان ترهل في الإدارة العامة يحتاج سنين للمعالجة، مضيفا أن الواسطة والمحسوبية منتشرة على المستويات كافة ، وهذا واقع ولا يمكن التقدم بدون الاعتراف به وإيجاد قيم مجتمعية تعالج.

وحول المطعوم أوضح الفراية أن من عمره فوق 60 عاما بإمكانه التوجه والحصول على مطعوم كورونا.