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الفراية: لهذه الأسباب لن نسمح للمغتربين بالعودة بمركباتهم الخاصة براً

منذ 47 دقيقة
مدير عمليات خلية الازمة العميد الركن مازن الفراية

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عمان – الغد – قال مدير عمليات خلية أزمة كورونا العميد مازن الفراية إنّه استقبالنا لأول مرة القادمين عبر ميناء نويبع إلى ميناء العقبة وتم نقلهم إلى منطقة البحر الميت ، وغدا سيكون هنالك 200 شخص من سوريا ولبنان
وبين الفراية أن هنالك 18 رحلة متوزعة على عدة دول ومتوقع أن يصل عدد القادمين إلى 5 آلاف شخص
ووضح الفراية سبب عدم السماح للأردنيين بالعودة بمركباتهم الخاصّة يأتي كإجراء صحي احترازي، ومنعاً للتأخير على الحدود، ولوجود إجراءات طويلة لدخول السيارات تقتضي التأخير وبالتالي قد تطول فترة تواجد المواطنين على الحدود وقد يحدث ذلك اختلاطاً بين القادمين خصوصاً وأن هناك عائلات وأطفال

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