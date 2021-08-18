الفراية: مساندة المحتاجين في الأردن نابعة من قناعة

عمان-الغد – أكد وزير الداخلية مازن الفراية أن العمل الإنساني في الأردن، يعد ثقافة مجتمعية من ناحية، وأحد الثوابت الرئيسة في الاستراتيجية الوطنية للدولة الأردنية من ناحية أخرى.

واضاف الفراية في تصريحات صحفية اليوم الاربعاء بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يصادف يوم غد الخميس، أن هذه الرسالة هي التي ينتهجها جلالة الملك عبدالله الثاني والقيادة الهاشمية عبر تاريخها والشعب الأردني، مشيرا إلى أن مساندة المحتاجين في العالم هو مهنة ووظيفة الكثيرين، ولكنه في الأردن هو رسالة نابعة من قناعة راسخة بأن الإيمان لا يكتمل دون أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك.