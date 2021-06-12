الفراية: وصلنا إلى مرحلة التعافي من وباء كورونا

عمان- الغد- قال وزير الداخلية مازن الفراية، اليوم السبت، إن الأردن وصل إلى مرحلة التعافي من وباء كورونا.

جاء ذلك خلال افتتاح الفراية، فعاليات مؤتمر ادارة مخاطر الكوارث والأزمات في الاردن خلال مئة عام، والذي نظمته لجنة ادارة مخاطر الكوارث والازمات في نقابة المهندسين الأردنيين.

وقال الوزير إن “الحكومة بذلت جهودا كبيرة لكسب الوقت لبناء القدرات الصحية المناسبة للتعامل مع الجائحة، وشكلت خلية أزمة في المركز الوطني للأمن وادارة الازمات ضمت كافة مؤسسات الدولة واجهزتها الأمنية”.

وأشار الفراية إلى أنه “بعد مرور أكثر من عام على الجائحة إلا أن القطاع الصحي ظل متماسكا كما تم بناء مستشفيات ميدانية وتعزيز المستشفيات القائمة، إضافة إلى قيام الحكومة بأخذ عينات الفحص واعطاء المطاعيم ومعالجة مرضى كورونا على نفقتها، الامر الذي ساهم في وصولنا الى مرحلة التعافي من ذلك الوباء حيث تراجعت الاصابات وزادت السعة السريرية وأصبح بالإمكان إعطاء المطاعيم لنحو 100 الف شخص يومياً”.