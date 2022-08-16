الفراية يبحث مع أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب التعاون الأمني

بحث وزير الداخلية مازن الفراية، مع أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان، اليوم الثلاثاء، أوجه التعاون الأمني العربي المشترك وسبل الارتقاء به إلى أعلى المستويات لمواجهة التحديات الراهنة.

وأكد الفراية خلال اللقاء، حرص الأردن على تطبيق قرارات المجلس وتوصياته وتقديم جميع أشكال الدعم والمساندة للأمانة العامة للمجلس، معربا عن ارتياحه للجهود التي يبذلها المجلس لتحقيق التعاون الأمني المنشود بين جميع أعضائه والإنجازات النوعية التي حققها على صعيد مكافحة الجريمة بشكل عام .

من جانبه، ثمن الأمين العام للمجلس، دور الأردن الفاعل والمميز في المجلس وحرصه على دعم وتطوير آلية عمله وأجهزته المختلفة خاصة المكتب العربي لشؤون المخدرات والجريمة الذي يتخذ من عمان مقرا له.