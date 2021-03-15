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الفراية يتفقد مستشفى عمّان الميداني

منذ ساعتين
معالي السيد مازن عبدالله هلال الفراية وزير الداخلية

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عمان– تفقد وزير الداخلية ووزير الصحة المكلف مازن الفراية، صباح اليوم الاثنين، مستشفى عمّان الميداني، بعد محلاظات حول الاكسجين، وفق ما نقل مراسل “هلا أخبار” من المشفى.

وقال مدير مستشفى عمان الميداني الدكتور خلدون علاوي، إنه لم يحدث اي انقطاع للاكسجين بالمستشفى.

وأوضح أن انذارا حصل حول تأثر نظام الاكسجين، حيث تم التحقق من الأجهزة وكل الامور تسير بشكل طبيعي.

وأكد علاوي أن الأكسجين متوفر بكمية 2 طن بالمستشفى ومتوفرة دائماً، مشيراً الى ان الدفاع المدني كان في المستشفى على الفور احترازياً.

ولفت الى أنه لم ينقص الاكسجين عن المرضى مطلقاً.-(هلا اخبار)

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