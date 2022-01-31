الفراية يعد بحل قضايا متضررين من الجلوة العشائرية

نقلت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، اليوم الاثنين، مطالب عدد من المُتضررين من قرار الجلوة العشائرية إلى وزير الداخلية، مازن الفرايه.

جاء ذلك بعد لقاء رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، عبد الله أبو زيد، وعدد من النواب، لمجموعة من العائلات المُتضررة من الجلوة العشائرية، والتي نفذت اعتصامًا، اليوم، أمام مجلس النواب.

ويُطالب متضررون من قرار الجلوة، بضرورة تطبيق بنود “وثيقة الجلوة العشائرية”، وإعادتهم إلى أماكن سُكناهم.

وأشاد النائب أبو زيد والنائب غازي الذنيبات، حسب بيان صحفي أصدرته اللجنة، بالتعاون الكبير الذي أبداه وزير الداخلية، واعدا بإيجاد الحل المُناسب لتلك القضية، ضمن المُعطيات القانونية وتطبيق بنود الوثيقة العشائرية على الأشخاص المُتضررين.

إلى ذلك، قال أبو زيد إن الحريات النيابية منفتحة أمام جميع مطالب المواطنين، مؤكدًا استعدادها لتقديم كل ما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

كما ثمن جهود وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في المُحافظة على السلم المُجتمعي، وتطبيق القانون ضمن أعلى معايير العدالة والنزاهة. (بترا)