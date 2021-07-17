الفراية يوعز بالإفراج عن 389 موقوفا إداريا من غير فارضي الأتاوات

عمان- الغد- بمناسبة قرب حلول عيد الاضحى المبارك، ‏أوعز وزير الداخلية مازن الفراية اليوم السبت، للمحافظين ‏والحكام الاداريين بالافراج عن 389 موقوفاً ‏ادارياً من غير الأشخاص المتورطين بطلب الاتاوات، والاكتفاء بالمدة التي قضوها في مراكز ‏الاصلاح والتأهيل.

وقال الوزير الفراية، إن الإفراج عنه هؤلاء الموقوفين يأتي بعد أن تمت دراسة ‏ملفاتهم اصولياً، والتأكد من ان الافراج عنهم لا ‏يشكل خطراً على حياتهم ولا على الأمن والنظام ‏العام، ولا يشكل تهديداً للسلم المجتمعي، وبهدف ‏منحهم الفرصة لغايات اعادة انخراطهم في ‏المجتمع.‏