الفراية يوعز بالإفراج عن 389 موقوفا إداريا من غير فارضي الأتاوات

عمان- الغد- بمناسبة قرب حلول عيد الاضحى المبارك، أوعز وزير الداخلية مازن الفراية اليوم السبت، للمحافظين والحكام الاداريين بالافراج عن 389 موقوفاً ادارياً من غير الأشخاص المتورطين بطلب الاتاوات، والاكتفاء بالمدة التي قضوها في مراكز الاصلاح والتأهيل.
وقال الوزير الفراية، إن الإفراج عنه هؤلاء الموقوفين يأتي بعد أن تمت دراسة ملفاتهم اصولياً، والتأكد من ان الافراج عنهم لا يشكل خطراً على حياتهم ولا على الأمن والنظام العام، ولا يشكل تهديداً للسلم المجتمعي، وبهدف منحهم الفرصة لغايات اعادة انخراطهم في المجتمع.