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الفراية يوعز بالإفراج عن 389 موقوفا إداريا من غير فارضي الأتاوات

منذ ساعة واحدة
وزير الداخلية مازن الفراية

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عمان- الغد- بمناسبة قرب حلول عيد الاضحى المبارك، ‏أوعز  وزير الداخلية مازن الفراية اليوم السبت، للمحافظين ‏والحكام الاداريين بالافراج عن 389 موقوفاً ‏ادارياً من غير الأشخاص المتورطين بطلب الاتاوات، والاكتفاء بالمدة التي قضوها في مراكز ‏الاصلاح والتأهيل.

وقال الوزير الفراية، إن الإفراج عنه هؤلاء الموقوفين يأتي  بعد أن تمت دراسة ‏ملفاتهم اصولياً، والتأكد من ان الافراج عنهم لا ‏يشكل خطراً على حياتهم ولا على الأمن والنظام ‏العام، ولا يشكل تهديداً للسلم المجتمعي، وبهدف ‏منحهم الفرصة لغايات اعادة انخراطهم في ‏المجتمع.‏

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