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الفراية يوعز بتشكيل لجنة لدراسة ملفات الموقوفات إداريا

منذ ساعة واحدة
وزير الداخلية مازن الفراية

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عمان – الغد – أوعز وزير الداخلية مازن الفراية بتشكيل لجنة ضمت مندوبي الجهات المعنية، لدراسة ملفات الموقوفات إداريا ، واللواتي مضى على وجود البعض منهن عدة سنوات بسبب الخطورة المترتبة على حياتهن .
واستكملت اللجنة أعمالها ، حيث تم تحويل تسع سيدات منهن الى دار آمنة للرعاية ، وسيدة واحدة الى دار الوفاق الاسري، في حين تم الإفراج عن سبع سيدات.

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