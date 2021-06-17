الفراية يوعز بتشكيل لجنة لدراسة ملفات الموقوفات إداريا

عمان – الغد – أوعز وزير الداخلية مازن الفراية بتشكيل لجنة ضمت مندوبي الجهات المعنية، لدراسة ملفات الموقوفات إداريا ، واللواتي مضى على وجود البعض منهن عدة سنوات بسبب الخطورة المترتبة على حياتهن .

واستكملت اللجنة أعمالها ، حيث تم تحويل تسع سيدات منهن الى دار آمنة للرعاية ، وسيدة واحدة الى دار الوفاق الاسري، في حين تم الإفراج عن سبع سيدات.