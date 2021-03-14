الفراية: 3 إنذارات لنقص الأكسجين ولم يتم الاستجابة لها

عمان- الغد- قال وزير الصحة المكلف مازن الفراية، الأحد، إن 9 اشخاص توفوا في مستشفى الحسين في السلط 6 منهم قبل وصول الأكسجين.

وأضاف في جلسة طارئة أمام أعضاء مجلس النواب أن نفاد الأكسجين في مستشفى السلط استمر ساعتين منذ السابعة والنصف صباحا ولغاية التاسعة والنصف، أمس السبت، وأنه في تمام الساعة 7:12 صباح السبت ورد بلاغ للأمن العام بشأن مشكلة نقص الأكسجين في غرف العزل والعناية الحثيثة بمستشفى السلط”.

وأكد أن هناك 3 إنذارات لنقص الأوكسجين لم تتم الاستجابة لها، ولم يتم اتخاذ أي إجراء بعد وصول نسبة الأكسجين إلى النسبة الخطرة في المستشفى”.